Yazaki’de 100'ün üzerinde işçi işten çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde işçilerin zam talebiyle eylem yaptığı Yazaki’de 100’den fazla işçi işten çıkarıldı.

Bursa Gemlik’te bulunan ve geçtiğimiz günlerde işçilerin zam talebiyle eylem yaptığı Yazaki’de işçi kıyımı yaşandı. Fabrika yönetimi 100’ün üzerinde işçiyi kapının önüne koydu. Sendikalaştıkları için işten atıldığını söyleyen işçilere, fabrikanın önüne gelen Türk Metal Gebze Şube üyeleri destek vererek işten atmalara tepki gösterdi.

2400 işçinin çalıştığı dünyanın en büyük araba kablo donanımı, malzeme ve parça imalatçısı ve tedarikçisi olarak bilinen Yazaki fabrikasında daha önce her ay aldıkları 170 lira tutarındaki primlerin kesilmesi ve ücretlere sadece yüzde 10 zam yapılacağının söylenmesi üzerine eylemler yapılmıştı. Üretimi durdurarak fabrika yönetimi ile görüşmeler yapan işçiler, taleplerinin karşılanacağı sözünü almıştı. Ancak fabrika yönetimi sözünde durmayarak 100’ün üzerinde işçiyi kapının önüne koydu. 800 işçiye ulaştıklarını iddia eden Türk Metal Sendikası Gemlik Şube yöneticileri ise işe iade davası açacaklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Yazaki’nin Mudanya ve Gemlik’te birbirine yaklaşık 30 kilometre mesafede iki fabrikası bulunuyor. Türk Metal Sendikasının örgütlü olduğu Mudanya fabrikası MESS kapsamında olduğu için, ücret ve sosyal haklar grup sözleşmesinde belirleniyor. Gemlik fabrikasında ise sendika olmaması nedeniyle, asgari ücrete yapılan zammın ardından işçi ücretlerine yüzde 10 artış yapıldı. Bunun üzerine önce üretimi yavaşlatan daha sonra da üretimi durduran işçiler, fabrika yönetimiyle görüşerek MESS sözleşmesindeki hakların kendilerine de verilmesini istedi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 15:31

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