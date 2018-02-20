Survivor’da kıyafet ‘macerası’: Bikiniden tayta...

Hürriyet Yazarı Cengiz Semercioğlu, bugünkü yazısında Survivor’da yaşanan kıyafet değişimine dikkat çekti.

Acun Ilıcalı’nın programlarından Survivor’da yaşanan kıyafet değişimi dikkat çekti. Hürriyet Yazarı Cengiz Semercioğlu, bugün kaleme aldığı ‘Blue Man Gösterisi’ başlıklı yazıda bu değişimi kaleme aldı.

Semercioğlu “Bikiniden tayta Survivor macerası” başlığı attığı bölümde bu değişimi şöyle yazdı: “En son Nihat Doğan-Pascal Nouma kavgasında bıraktığım için “Survivor”da ne olup bittiğinden yıllardır haberim yok. Televizyon eleştirmenlerinin yazdıklarından takip ediyorum olayı. Geçen gün bir göz atayım dedim, meslektaşlarıma kızdım. Yahu her gün izliyorsunuz, yok mu içinizde bikiniden tayta uzanan “Survivor” macerasını yazacak biri... Sırf şu “Survivor”daki kadın yarışmacıların kıyafetlerinden ülkenin sosyolojik analizi çıkar, farkında değil misiniz?” (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 15:27

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