Maçka Parkı'ndaki ‘güvenlik tacizi’ davası görüldü

Maçka Parkı’nda bir kadını kıyafetinden ötürü dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlisinin davası görüldü.

Maçka Parkı'nda bir güvenlik görevlisinin bir kadının giydiği kıyafetten ötürü parktan çıkarmak istemesi davası görüldü. Özel güvenlik görevlisi Savaş İlter ile kıyafetine müdahale edildiğini söyleyerek şikayetçi olan Çağla Köse'nin karşılıklı açtıkları “hakaret” davasında savunma yapan özel güvenlik görevlisi “Çocuklu bir kadın gelip, ‘parkta mahrem yerleri görünen bir bayan var. Rahatsız oluyoruz. Aldığınız para helal mi?’ deyince, gidip ‘üstünüze biraz dikkat edin’ diye uyardım” diye konuştu.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yapılan duruşmaya müşteki sanıklar Çağla Köse ve Savaş İlter avukatlarıyla birlikte katıldı. Kimlik tespiti yapılan her iki müşteki-sanık, bu olaydan sonra işsiz kaldıklarını söyledi.

“BÖYLE GİYİNİYORSUNUZ TECAVÜZE UĞRAYINCA ‘GÜVENLİK BİZİ KORUMADI’ OLUYOR”

Maçka Parkı’ndaki tuvalet sırasında beklerken Savaş İlter’in yanına geldiğini kendisine, “Bu şekilde gezemezsiniz, uygun değil. Böyle giyiniyorsunuz, tecavüze uğrayınca güvenlik bizi korumadı diyorsunuz” diyerek, kendisini herkesin içinde küçük düşürdüğünü söyledi. Kıyafetinin hiçbir rahatsız edici yönü bulunmadığını belirten Köse, sonrasında gelen polislerin de kıyafetinde hiçbir sorun olmadığını, olsa bile buna karışmaya haklarının olmadığını herkesin içinde söylediklerini ifade etti.

‘YARI ÇIPLAK’, ‘SUTYENSİZ’

Köse okuduğu savunmasının devamında şunları söyledi:

“Sanık bu laflarla benim gibi giyinen kadınların tecavüze uğramasını haklı, benden farklı giyinen kadınların tecavüze uğramasını ise haksız şeklinde bir imada bulunmuş oldu. Bu söylem, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmektir. Ayrıca onca insanın içerisinde benim vücut hatlarımı inceleyerek bana ve çevredeki diğer insanlara benim hakkımda “yarı çıplak”, “sutyensiz” gibi söylemlerde bulunmuş olması da açıkça cinsel tacizdir.”

“ÇOCUKLU BİR KADIN GELİP ‘ALDIĞINIZ PARA HELAL Mİ’ DEDİ”

Daha sonra savunma yapan müşteki-sanık Savaş İlter ise, “Parkta devriye atarken çocuklu bir kadın yanımıza gelerek, ‘parkta mahrem yerleri görünen bir bayan var. Rahatsız oluyoruz. Aldığınız para helal mi? dedi. Ben de erkekler tuvaleti önünde sırada bekleyen Çağla Köse’nin yanına giderek, ‘Rahatsız olanlar var. Üzerinize biraz dikkat edin’ diyerek uyarıda bulundum.

Bunun üzerine söz alan Köse’nin avukatı ise İlter’e, “Hangi mevzuata dayanarak bir kişinin düzgün giyinmesini istedin?” diye sordu. İlter, “Ben lütfen üzerinize dikkat edin Burası kamuya açık bir yer. Çocuklu aileler rahatsız oluyorlar” dedim” diye konuştu. Köse’nin avukatı ise sorduğu sorunun cevabının bu olmadığı söyledi.

Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. (İstanbul/DHA)

Kadınlar Maçka Parkı’ndaki güvenlik tacizini protesto etti

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 14:47

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