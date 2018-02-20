CPS işçisi: Sözleşme yoksa üretim de yok!

İstanbul Tuzla'da kurulu CPS Otomotiv Tekstil'de Türk-İş'e bağlı DERİTEKS üyesi işçiler 1 Aralık'tan beri devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıkmaması üzerine fabrika önünde eylem yaptı. CPS Otomotiv Tekstil işçileri, sendikanın teklifine kulaklarını tıkayan patronu, “Sözleşme yoksa üretim de yok” diyerek uyardı. Eyleme Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütü ve Liman-İş Örgütlenme Uzmanı Ali Doğan da destek verdi.

Fabrika bahçesinden fabrika kapısına yürüyüş yapan işçiler, “İşçiyiz, güçlüyüz esir değiliz”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganları attı. CPS Otomotiv Tekstil’de sendikanın ücretlere yüzde 30 zam talebine karşı, patronun yüzde 10 zam dayatması üzerine toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlık ile sonuçlanmış, TİS'te arabulucu süreci başlamıştı.

‘CPS İŞÇİLERİ BU YOLA BAŞ KOYDU’

Eylemde DERİTEKS Genel Başkanı Musa Servi konuştu. CPS işçilerinin 3 yıldır sendikalaşma mücadelesi verdiğini ifade eden Servi, “Ne yazık ki işveren haklarımıza saygı duymak yerine, itiraz yollarıyla 3 yıldan beri toplusözleşme masasına oturmamak için yoğun bir çaba harcadı. Ancak CPS işçileri bu işe baş koydu” dedi. CPS yönetiminin daha önce işçilere, “Sendika istemiyorum, TİS istemiyorum” dediğini hatırlatan Servi, “Anayasayı, yasaları hiçe saydı. Şimdi idari maddeler geçti ama ücret maddesine gelince ‘Ben kazanmıyorum’ dedi. 2 ortak arasında yaşanan sorun sanki işçilerin sorunuymuşçasına TİS taleplerimize cevap vermediler” dedi.

PATRON FABRİKAYI TAŞIMAKLA TEHDİT ETTİ

TİS döneminde fabrikada üretimi azaltan işçilere patronun, “Siz böyle davranırsanız İzmir’e taşınacağız” denildiğini belirten Servi “Herhalde işveren DERİTEKS’i tanımıyor. Biz işimizi seviyoruz, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Ortaklar arasındaki sorun işçilere yansımasın istiyoruz. Taleplerimize karşılık verilsin istiyoruz. Bundan sonra eylemlerimiz küçükten büyüğe doğru artarak devam edecektir” diye konuştu. CPS’de çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını istediklerini dile getiren Servi, “Tüm çalışan arkadaşlarımızın TİS’ten yararlanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘SENDİKA OLARAK BARIŞI SAVUNUYORUZ’

DERİTEKS Genel başkanı Musa Servi sendika olarak barışı savunduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Ülke olarak hassas bir dönem içinden geçiyoruz. Biz savaşı değil barışı istiyoruz. Halkların kardeşliğini istiyoruz. Olağanüstü hal değil, normal şartların oluşmasını istiyoruz. Savaşın işçilere emekçilere, halklara bir faydası yoktur. Emperyalistlerin çıkar savaşıdır. Savaş bu anlamda işsizlik yoksulluk getirir. Sendika olarak karşıyız. Savaş psikolojisiyle birlikte halkın savaşa sürülmemesi gerekiyor. Türkiye’de darbecilerin cezalandırılması gerekiyor ama bu durumun muhaliflere yönelmesini kabul edemeyiz. Muhalif olduğu için, barışı savunduğu için insanların baskıyla karşı karşıya kalmaması gerekiyor. Bundan en çok etkilenen yoksul halktır. Ne yazık ki bir süre önce metal işçilerinin grevi hükümet tarafından yasaklandı. Metal işçileri ‘Yasağınıza rağmen üretmeyeceğiz’ dedi. MESS işçilerin taleplerini kabul etmek zorunda kaldı.”

Servi, toplusözleşme sürecindeki anlaşmazlığın devam etmesi durumunda greve çıkacaklarını söyledi.

‘İŞÇİLER TİS HAKKINA SAHİP ÇIKTI’

DERİTEKS Tuzla Şube Sekreteri Haydar Canpolat, “Vardiya vardiya toplantılar yaptık. Yapılacakları paylaştık. Eylemliliklerle ilgili komitelerle görüşüyoruz. Bu moralle üretiminden de gelen gücümüzü kullanarak ilk eylemimizi yaptık. İşçilerin büyük bir çoğunluğu katıldı. Üyelerimiz sözleşme hakkına sahip çıktı. Komitemiz yapılacakla ilgili süreci yönlendirme konusunda fikirlerimizi paylaşacağız” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 17:26

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