Kadro talebi reddedilen İZSU işçileri eylem yaptı 

500’e yakın işçinin kadroya alınma talebi belirtilen şartları taşımadıkları gerekçesi ile reddedilince, İZSU işçileri eylem yaptı.

İzmir’de belediyelerde çalışan yüzlerce taşeron işçinin belediye şirketlerine geçiş için yaptığı başvuru, emeklilik, güvenlik soruşturması ve ihale şartnamesi engellerine takıldı. Genel-İş üyesi 15 bine yakın işçi kadro beklerken işsizlikle karşı karşıya gelirken, kararı duyan işçiler, yaptıkları eylemle “koşulsuz, şartsız kadro” talebini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir ve bağlı belediyelerde çalışan taşeron şirket işçilerinin belediye şirketlerine geçiş için yaptığı başvurulara cevaplar gelmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZSU’nun kiralık araçlarında şoför olarak çalışan yaklaşık 500 işçinin başvurusu ihale şartnamesinde işçi gideri tutarının yüzde 70’in altında kalması nedeniyle geri çevrildi.

Bornova Belediyesinde de toplamda 180 işçinin başvurusu kabul edilmedi. 80 işçinin başvurusunun kabul edilmemesine gerekçe olarak tam zamanlı çalışmıyor olması gösterilirken geri kalan işçilere gerekçe olarak emekliliğe hak kazanmış olması ve güvenlik soruşturmasına takılmış olması gösterildi.

Karşıyaka Belediyesi de 80’in üzerinde işçinin başvurusunu emekliliğe takıldığı gerekçesiyle geri çevirdi. Ret kararlarına karşı işçiler İzmir Valiliği'nde komisyona dilekçelerini vermeye başlarken, diğer belediyelerin de sonuçlarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

VALİLİĞE KARARINI GÖZDEN GEÇİRME ÇAĞRISI

İZSU’da verilen kararların duyulması üzerine Genel-İş İzmir 2 No’lu şube üyesi işçiler İZSU önünde toplanarak “Kadro hakkımız söke söke alırız”, “Direne direne kadar kazanacağız” sloganlarını attı. Burada konuşan Şube Başkanı Başkanı Arif Yıldız, işçilerin mağduriyet yaşamaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek “İktidar yeni bir işsizlik ordusu yaratmayı hedefliyor. Genel-İş’in 15 bine yakın üyesi işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya. Hükümet yine yalan söylemiştir. Kadro değil mağduriyet yaratılmıştır. Bakanlık ile görüşmelerimiz olacak. Alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadro belediye işçilerinin de hakkıdır. Bunun peşini bırakmayacağız. Koşulsuz, şartsız kadro mücadelemiz sürecektir” dedi. Yıldız, Valiliği kararını gözden geçirmeye de davet etti. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 13:25

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