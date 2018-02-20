İşten atılan UMER işçileri çatıya çıktı

Karabük’te sendikalaştıkları için işten atılan ve 36 gündür direnişte olan UMER Haddecilik (Uyar Çelik) işçileri, fabrikanın çatısına çıkarak sendikalı olarak işe geri dönme taleplerini bir kez daha dile getirdi. Jandarma saldırıya hazırlanırken, itfaiye ve ambulans ekiplerinin ise beklemede olduğu bilgisi verildi.

Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklamada “Sendikamız işyerinde yeterli çoğunluğu sağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki başvurusunda bulundu ve 8 Aralık 2017 tarihinde yetki tespiti alındı. Hemen ardından işyerinde sendikasız ve kölelik koşullarında işçi çalıştırmaya alışan ve sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren yasadışı lokavtla bir anda işçileri, işsizliğe, sokağa mahkum etti. Bu sabahın erken saatlerinde Genel Başkanımız ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz, Vali ile görüşerek süreç ve gelişmeler hakkında bilgi verdiler. Bugün Genel Müdürlükle yapılacak görüşmenin ardından, Belediye Başkanı ile de bir araya gelecek olan Genel Başkanımız, daha sonra işçilerle birlikte siyasi parti temsilcilerine UMER Haddecilikte yaşananları anlatacak” dendi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 17:36

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