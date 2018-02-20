İstanbul’da gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

İstanbul’da 7 Şubat’ta HDP ile HDK çalışanlarına dönük gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 kişi İstanbul Adliyesine sevk edildi

Aralarında Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanı PınarTarlak ve 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can’ın da bulunduğu, 7 Şubat’ta gözaltına alınan 31 kişi adliyeye sevk edildi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), 11 Şubat’ta Ankara’da gerçekleştirdiği kongre öncesi İstanbul’da 7 Şubat’ta Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çalışanlarına dönük gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 kişi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Aralarında Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanı PınarTarlak ve 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can’ın da bulunduğu 31 kişinin savcılık ifadeleri için 7 savcı görevlendirdi. HDP ve HDK çalışmalarına katılmakla suçlanan 31 kişi için çok sayıda Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukat da hazır bulunuyor.



Gözaltına alınanların aileleri ve HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın adliye önündeki bekleyişleri devam ederken, saat 12.00’de aileler adliye önünde basın açıklaması yapacak. (İstanbul/MA)

İstanbul'da HDP'ye operasyon: 31 gözaltı

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 12:39

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