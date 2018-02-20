Serpil Kemalbay serbest bırakıldı

HDP Eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, 7 günlük gözaltı süreci sonrasında serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Kemalbay, Ankara Adliyesi'ndeki savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



HDP’nin 11 Şubat günü gerçekleştirdiği 3’üncü kongresi öncesi başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Kemalbay, 13 Şubat günü soruşturma kapsamında savcıya ifade vermek üzere giderken, Ankara Adliyesi önünde gözaltına alınmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan Kemalbay, gözaltı kararını hukuksuz olarak değerlendirerek, açlık grevinde olduğunu duyurmuştu.



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile HDP'li vekiller de Kemalbay'a destek için adliyeye geldi.



Avukatların verdiği bilgilere göre Kemalbay'a emniyet sorgusunda 4 Şubat günü HDP konferansında yaptığı konuşma ve 11 Şubat günü HDP kongresinde yaptığı konuşmalar soruldu. Kemalbay, "halkı kin ve nefrete teşvik etmek" ve "örgüt propagandası" ile suçlanıyor.

KEMALBAY HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

HDP’nin 11 Şubat Pazar günü Ankara Arena’da 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği kongresinde Kemalbay, Afrin’e dair yaptığı konuşma sonrası AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iktidar medyası tarafından hedef gösterilmişti. (Ankara/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 12:22

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