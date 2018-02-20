Hakkari'de 31 bölgede ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerine bağlı birçok bölge, 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.

Hakkari Valiliği, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerine bağlı 31 bölgeyi "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan etti. Valilik açıklamasında, “Bölgeler, 23 Şubat saat 00.00'dan 9 Mart saat 23.59'a kadar ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.



Valilik tarafından “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilen bölgeler şöyle: “Koryürek - Samanlı Bölgesi, Mehendi Bölgesi , Müzgikaya T. Bölgesi, Sipendere T., İskender T., Süpürge T. Güneyi, Beşevler Mah. Kuzeyi, Güldalı köyü kuzeyi arasında kalan bölge, Beyaz Y.-Bala Y.-Arsen Kapısı-Eski Kırıkdağ Bölgesi, Otluca Kışlası Bölgesi , Bas Tepe Bölgesi, Keşe Tepe Özel Güvenlik Bölgesi, Erdağı Dikenli Bölgesi, Kilile Tepe Bölgesi, Cernil Tepe Bölgesi, Ganizark Mevkii, Bulhari Tepe Bölgesi, Busindi Dağı Bölgesi, Keçilik Dağı, Kokulu Tepe (Yoncalı Güneyi), Karakaya Mevkii, Şine Köprüsü Güneyi, Neçe Sırtı, Meskan Tepe Bölgesi, Kavaklı Bölgesi, Meydan Belek Yaylası- Zeynep Tepe Bölgesi, Ganizark Tepe-Sakar Dağ Bölgesi, Kovan Tepe-Arsan Dağı Bölgesi, Katran-Kelle Tepe Bölgesi, Geçimli köyü bölgesi, Doğanlı Mah., Ceylanlı Köyü Bölgesi, Fak Tepe Bölgesi, Geçit Tepe-Koç Tepe-Bergiri Tepe Bölgesi, Köprülü-Başçoban Bölgesi, Solan Tepe-Geşgelin Tepe-Düge Tepe-Perihan Tepe Bölgesi, Zirve Deresi-Sarı Tepe Batısı-Dana Sırtları-Kamber Sırtları-Beyaş Taş-Aslankaraş Bölgesi, Ziyaret Tepe-Geçit Tepe-Karacadağı-Derindere Tepe-Sınırtepe-Cep Sırtları Bölgesi, Şemdinli İncesu Mezrası, Zeyvadireş Dere, Sersül Mevkii ve Nisan Mevkii Bölgesi, Kilisi Sırtı, Nergis Pınarı Mevkii ve 2013 Rakımlı Tepe Bölgesi.” (Hakkari/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 11:30

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