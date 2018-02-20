Tüketici güveni Şubat ayında yüzde 0.1 azaldı 

Tüketici güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 azalarak, Ocak ayındaki 72.33 düzeyinden Şubat ayında 72.25'e indi.

Tüketici güveni, tasarruf etme olasılığındaki yüzde 1.9 ve işsiz sayısı beklentisindeki yüzde 0.7 düşüşlere karşın, genel ekonomik durum ve hanenin maddi durum beklentilerindeki hafif yükselmelerle, Şubat'ta yüzde 0.1 azalarak bir önceki aya göre yatay gelişti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 azalarak, Ocak ayındaki 72.33 düzeyinden Şubat ayında 72.25'e indi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

HANENİN MADDİ DURUM

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.2 artarak Şubat ayında 91.3'e geriledi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

GENEL EKONOMİK DURUM

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 96.1 iken, Şubat ayında yüzde 0.7 artarak 96.8 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.9 azalarak Şubat ayında 75.3 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

TASARRUF ETME İHTİMALİ

Tasarruf etme ihtimali endeksi Ocak ayında 26.2 iken, Şubat ayında yüzde 1.9 azalarak 25.7 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. (DHA)



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