HDP'li Buldan: AKP-MHP ittifakı ne yaparsa yapsın kaybedecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Buldan'ın açıklamalarından satır başları şunlar:

"Halkımız hükümet tarafından devrilen çözüm masasına yeniden dönülmesi mesajını verdi kongremizde. Yine halkımız rehin tutulan tüm milletvekili arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istedi.

HDP'YE DÖNÜK GÖZALTILAR

AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, partisinin grup toplantısında Serpil Kemalbay'ı hedef göstermiştir. Hemen sonra evine baskın yapılmıştır. Serpil Kemalbay arkadaşımız hala gözaltındadır. Serbest bırakıldığını duyduk ama hemen aramıza gelmediği için hala gözaltında sayıyoruz.

AFRİN OPERASYONU

Afrin barışın kalesidir. Afrin'de halklar, eşit özgür bir yaşam kurmak için çaba harcıyor. Savaştan kaçanların sığındığı bir bölgedir. Terör koridorunu bozmak için oraya gidiyoruz dediler, ancak herkes biliyor ki, orada insanlar barış ve huzur içinde yaşıyor. Afrin'de savaş kararı alanlar, kendi koltuklarında oturuyor, nutuk atmaktan başka bir şey yapmıyor.

Afrin üzerinden seçim hesapları yapılmaya çalışıyor. Türkiye halklarının bunu görmesi gerekiyor. Dolayısıyla roketlerin üzerine imza atarak insan bombalandığının bilinmesi gerekiyor. Afrin'de müzakere ve diyalogla, savaşmadan, barışarak bu sorun çözülebilirdi. Ama bombalar yağdırarak seçimi ölümden yana yapmıştır.

ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Çözüm süreci bu ülkenin, özellikle Türkiye halklarının, adalete olan inancının göstergesiydi. 2011 ve 2015 yılları arasında tek bir insanın bile burnunun kanamamasının bizler için büyük bir kazanımı oldu. Çözüm sürecini mahkum ederek Öcalan üzerinde tecrit uygulaması başlattılar. Mahkum ettiler derken sevgili İdris Baluken'i buradan saygıyla selamlıyorum. Baluken'e 18 yıl ceza verildi. Bu ne demek biz çözüm değil çözümsüzlük istiyoruz demektir. Oysa iktidarda olan partinin gündeminde elbette ki çözüm olmalıdır.

'DEMİRTAŞ MAHKEME HEYETİNİ YARGILADI'

Demirtaş 3 gün boyunca yargılanmaya çalışıldı. Biz yargılandığına inanmıyoruz. Çünkü üç gün boyunca sevgili Demirtaş mahkeme heyetini yargıladı. Başta Demirtaş olmak üzere arkadaşlarımızın dosyalarını hazırlayanlar Demirtaş'ın nasıl savunma yaptığını görselerdi. Demirtaş, Türkiye'ye hukuk dersi verdi. Biz sevgili Demirtaş'ın esasa ve usule ilişkin yapmış olduğu savunmaların hukuk fakültelerinde okutulacağına inanıyoruz.

DENİZ YÜCEL'İN TAHLİYESİ

Deniz Yücel'in serbest bırakıldığına hep birlikte tanıklık ettik. Bunu sevinçle karşıladığımızı iletmek isteriz. Tankların, topların verildiği kirli anlaşma sonucu Yücel'in serbest bırakıldığını gördük. Hemen akabinde Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a verilen cezayı kınıyoruz. Onların serbest kalması için hangi anlaşmanın yapılması gerekiyor. Bir gazeteciye ceza vererek Türkiye'de adaleti sağlayamazsınız.

AKP-MHP İTTİFAKI

Ülke savaş halindeyken, yargı, hukuk, adalet yerlerde sürüklenirken bunları yapanlar kapalı kapılar ardında ittifak görüşmeleri yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar AKP-MHP ittifakı kaybedecektir. Türkiye'de HDP olduğu sürece onlar kaybetmeye mahkum olacaktır. (ANKARA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 13:35

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