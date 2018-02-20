‘Hükümet Öcalan’ın değerlendirmelerini talimat gibi sundu’

Selahattin Demirtaş duruşmadaki ifadelerinin çarpıtıldığını belirterek ‘Hükümet Öcalan’ın değerlendirmelerini talimat gibi sunmaya çalıştı’ dedi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz hafta görülen duruşmasında söylediği ifadelerin çarpıtıldığını belirterek avukatları aracılığıyla bir mesaj iletti.

Demirtaş mesajında "Sayın Öcalan hiçbir zaman benimle ve partimle talimat olarak algılanabilecek bir ilişkiye girmemiştir. Ancak Hükümet, Sayın Öcalan'ın bazı değerlendirmelerini bize talimat gibi sunmaya çalışmıştır" dedi.

Demirtaş’ın mesajında şu ifadeler yer aldı: “Tutuklu yargılandığım dosyanın Ankara'da yapılan duruşmasında ifade ettiğim bazı beyanlarımın bazı yayın organlarında çarpıtıldığını, bazı yayın organlarında da yanlış ifade edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Konunun açıklığa kavuşturulması açısından bir kez daha belirtmek gerekirse;

Sayın Öcalan hiçbir zaman benimle ve partimle talimat olarak algılanabilecek bir ilişkiye girmemiştir. Ancak Hükümet, Sayın Öcalan'ın bazı değerlendirmelerini bize talimat gibi sunmaya çalışmıştır. Oysa Sayın Öcalan'dan bugüne kadar bize yönelik ne bir talimat alabilmişlerdir ne de bize herhangi bir emrivakiliği kabul ettirebilmişlerdir. Ancak, İmralı Çözüm Sürecini siyasi bir baskı ve şantaj aracı haline getirmeye çalışmışlardır. Bu baskılara ne Sayın Öcalan ne de biz boyun eğmedik.

Bu açıklamaları yapmamın nedeni de spekülatif bir gündem yaratmak değil, yargılandığım dosyada hakkımdaki bu yönlü iddialara cevap vermektir.

Duruşmada söylediklerimin tamamı da yüzde yüz doğrudur. Hükümetin çözüm süreçlerine yaklaşımdaki samimiyetsizliğinin de anlaşılması açısından bunların bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.” (İstanbulEVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 10:48

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