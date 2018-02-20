‘FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 170 gözaltı kararı

‘FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada 144'ü muvazzaf asker 170 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

“FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları” tespit edildiği ve FETÖ'nün TSK içindeki kripto askerleri oldukları iddia edilen 170 asker hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı. 22 şüpheli gözaltına alındı.

106'SI MUVAZZAF 170 ASKER…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul dahil olmak üzere 38 ilde aynı anda operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Genel Komutanlıkları'nda farklı rütbelerde görevli 106'sı muvazzaf, 10'u emekli, 44'ü ihraç edilen, 3'ü istifa eden, 7'si ise ilişiği kesilen öğrenci asker olmak üzere 170 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan baskınlarda şuana kadar 22 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

BYLOCK YERİNE ANKESÖRLÜ TELEFON

Soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları iddia edilen söz konusu şüphelilerin deşifre olmamak adına örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullanmadıkları, bunun yerine ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri iddia edildi.

TALİMATLARI ÖRGÜT 'ABİ'LERİNDEN ANKESÖRLÜ TELEFONDAN ALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Yapılan incelemelerde askeri personellerden sorumlu olan ve örgütsel olarak "abi-imam" diye tabir edilen yönetici düzeyindeki kişilerin kamuya açık market, büfe, lokanta gibi işletmelerde bulunan bulunan sabit (kontörlü) hatları kullanarak, sorumlusu olduğu "öğrenci" tabir edilen askeri personellere talimat vermek veya örgütsel toplantıya çağırmak amacıyla aradığı, aramanın tek yönlü olduğu, sadece sorumlu kişinin arama yaptığı ifade edildi.

EN ÇOK ARAMA YAPILAN ANKESÖRLÜ TELEFON ÜSKÜDAR KISIKLI'DAN…

İstanbul'da bu amaçla Üsküdar Kısıklı'da bulunan bir iş yerindeki hattan 264 askeri personelle irtibat kurulduğu, bu kişilerden 94'ü hakkında darbe girişimine katıldıkları veya örgütsel faaliyet yürüttükleri için daha önceden işlem yapıldığı kaydedildi.



KONYA MERKEZLİ 33 İLDE ‘FETÖ’ OPERASYONU: 80 GÖZALTI KARARI

Konya merkezli 33 ilde ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 80 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin örgütte il- ilçe imamı, büyük-küçük bölge imamı, örgüt muhasebecisi, bölge talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldıkları ileri sürüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Konya ili yöneticiliği yaptığı, örgüte üye olduğu, örgüte elaman temin ettiği, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu ve paralel devlet yapılanmasında rol aldığı belirlenen 80 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine bugün sabah saatlerinde Konya merkezli 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

CHP ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI'NA GÖZALTI KARARI

Şüphelilerin örgütte il- ilçe imamı, büyük-küçük bölge imamı, örgüt muhasebecisi, bölge talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldıkları ileri sürüldü. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin arasında CHP eski gençlik kolları başkanı Hüseyin Fatih Tamer'in de olduğu belirtildi. Tamer'in örgütün Mevlana eyaletinde bölge talebe mesulü olarak görev yaptığı ileri sürüldü. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi. (DHA)







Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 10:55

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