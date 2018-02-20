Peskov: Erdoğan, Putin ve Ruhani Nisan'da bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin Nisan ayında bir araya gelmesi için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Nisan ayında Türkiye'de bir araya gelmeleri için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi hazırlanıyor” dedi.

Peskov, önce Erdoğan ve Putin’in Nisan ayı başında görüşmesinin planlandığını ve bunun ardından Rusya, Türkiye ve İran zirvesinin olacağını belirtti. Liderlerin bu görüşmede Suriye barış sürecini görüşmeleri bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de daha önce yaptığı açıklamada, Rusya, İran ve Türkiye dışişleri bakanlarının, üç ülkenin liderlerinin Suriye konusunda İstanbul'da gerçekleştireceği zirvenin hazırlıklarını yapmak üzere iki hafta içinde Kazakistan'da bir araya geleceklerini söylemişti. (DHA)



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