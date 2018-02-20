Katliam yaptı sosyal medyada paylaştı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, evlenmek istediği kadının evini basıp katliam yapan Ali Saral yaptığı katliamı sosyal medyada paylaştı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, evlenmek istediği kadının evini basıp 3 kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan Ali Saral, gerçekleştirdiği katliamı sosyal medyada paylaştı

Balıkesir'in Havran ilçesinde 26 yaşındaki Ali Saral, ailesiyle birlikte gittiği evlenmek istediği kadının evinde çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle evi bastı. Saral'ın silahından çıkan saçmalarla 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Saral, olay yerinden ayrılmadan önce gerçekleştirdiği katliamı cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Hüseyin Beşeler Mahallesinde meydana geldi. Ali Saral, iddiaya göre ailesiyle birlikte evlenmek istediği kadının ailesinden olur almak için Çetinkaya ailesinin evine gitti. İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü. Ancak katil Ali Saral, kısa süre sonra av tüfeği ile Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı. Saral'ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.

CEP TELEFONU İLE SOSYAL MEDYADA KATİLAMI YAYINLADI

Katil Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Dehşet görüntüleri Facebook'tan canlı yayınlayarak anlatan Ali Saral, "Bu saatten sonra Hüseyin Beşeler Köyü'ndeyim son hali" dedi. Saral, son olarak "Oldu bitti kül oldu" yazılı ifadelerini paylaştı. Güvenlik güçleri firari katil Ali Saral'ın yakalanması için çalışma başlattı.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN BURSA'YA GÖNDERİLDİ

Ali Saral'ın öldürdüğü Melike, Ebru ve Tuncay Çetinkaya'nın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaralılardan Saral'ın evlenmek istediği Gülşen Çetinkaya, Bayram Eren ve oğlu Murat Eren'in Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürerken, durumu ağır olan 2 yaşındaki Yasin Çetinkaya ise Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SABAH KENDİ KÖYÜNDE YAKALANDI

Katliamı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan Ali Saral'ı yakalamak için jandarma bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Hüseyinbeşeler ve Eseler köyü giriş ve çıkışları jandarma tarafından tutuldu. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda, Ali Saral, kendi köyü Eseler'in girişindeki boş bir evde saklanırken, sabaha karşı saat 06.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık raporu için Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Saral, ardından ifade için jandarma karakoluna götürüldü. Hastaneye getirildiği sırada Saral'a güvenlik açısından jandarma yeleği giydirildiği görüldü.

VİDEO SAATLER SONRA KALDIRILDI

Ali Saral yaptığı katliamı cep telefonu ile görüntüleyerek Facebook'ta canlı yayında paylaştı. Saat 22.36'da başlayan canlı yayın 1 dakika sürdü. Saral'ın bazı yakınları yayın sırasında "Ne yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi. 100'den fazla paylaşılan videoyu 30 bini aşkın kullanıcı izledi. Çok sayıda kullanıcı videoyu şikâyet etti. Facebook, önce "Bu video sansürlenmemiş şiddet veya kan içeriyor olabilir" notunu ekledi ardından tepkilerin artması üzerine bugün saat 12.00 sıralarında video yayından kaldırdı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 15:13

www.evrensel.net