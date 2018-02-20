Taşeron işçiler: Savaş açlık ve sefalet yaratır

Diyarbakır'da çalışan taşeron işçiler, Evrensel'e yazdıkları mektuplarında devam eden Afrin operasyonunu değerlendirdiler.

Diyarbakır’dan Taşeron İşçiler

Sevgili Evrensel okurları savaşın sesinin her şeyin sesini susturduğu bir zamanda sizlere savaşın ne demek olduğunu anlatmak istedik.

Acının, gözyaşının rengi olmaz savaş herkesi etkiler. Afrin’den Türkiye’ye tehdit var denilerek operasyon başlatıldı fakat biz bugüne kadar Afrin’den bir tehdit geldiğini görmedik. Afrin’de yaşayan insanların bu topraklarda yaşayanlarla soy bağı var. Tıpkı İdlip, Kerkük ve Halep’teki Türkmenlerin olduğu gibi. Cihadist gruplarla ittifak kurulacağına vatandaşıyla soy bağı olan yerle ittifak kurulsaydı savaş olmazdı. Bütün ülke kaynakları savaşa aktarılırken belki bizler cebinde 100 TL ile yaşayamayacak hâle geleceğiz.

Savaş açlık ve sefaleti yaratır. Savaş devam ederse bizler sebze meyve bile alamayacak hâle gelebiliriz. Afrin’de yaşayanlarla empati kurmak zorundayız. Orada yaşayan insanlarında kendi kimliğinde yaşamaya hakları var neden tehdit olsunlar? Savaş ölen, sakat kalan ve geleceği kararan insanlar demektir. İşsizlik ve yoksulluk her geçen gün artıyor ve biz her gün bu sıkıntılardan intihar eden insanların haberlerini alıyoruz.

400 işçi 3. havalimanı inşaatında yaşamını yitiriyor ama biz bunu doğru düzgün televizyonlarda göremiyoruz niye ? Çünkü savaş var.

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