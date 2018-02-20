Çalışan işçiler yazdı: Mercedes’te durum

Stuttgart'ta kurulu Mercedes fabrikası işçileri, İşyeri Temsilcilikleri seçimleri öncesi mevcut durumu yazdı.

Mercedes’ten bir grup işçi

Stuttgart

Geçtiğimiz yıllarda Mercedes Sindelfingen başkanlığı, işyeri yönetimi ile işyerinde yapılacak yatırımlar için (elektrikli araçların üretimi için yapılacak yeni bina, yeni kapalı park alanı, vb) işçilerin fedakârlık yapmasına dönük bir anlaşma imzalamışlardı. Bu imzalanan anlaşmaya göre, işçilerin çalıştıkları 8 saatlik işin 50 dakikası zaman havuzuna aktarılıyordu. Bu 50 dakika şimdi yarı yarıya ayrılarak, 25 er dakika iki zaman havuzuna aktarılıyor.

Eğer biz işçiler evde kalmak istersek (Freischichtkonto) yararlanabiliriz. Ama firma kendisi üretimi İşyeri İşçi Temsilciliği ile anlaşarak kapatırsa eğlence haftasında (Faschingswoche) 3 gün kapattığı gibi bizlerden kesilen ve kolektif saat havuzu adı altında açılan ve firmanın emrine sunulan saatleri işçiler kullanmak zorundalar. Bunun dışında montaj ve diğer bölümler de iş bitiminde işçilerin kullandığı 8 dakika çalıştığı bölümden kart basıncaya kadar geçen süreci (Laufweg) de işverene bu yatırım akabinde teslim etmişti.

Bilindiği gibi içinde olduğumuz süreçte Metal TİS’leri de imzalandı. Genel olarak işçiler sonuçları olumlu karşılıyor. Bu olumluluğun sonucu olarak tek günlük greve çıkmış olmak ve uzun süreli bir greve çıkmak için de tüm hazırlıkların yapılmasına bağlıyorlar. Eleştiri konusu olan 27 aylık bir ücret artış döneminin imzalanmış olmasının dışında, diğer noktalar olumlu karşılanıyor. Ve özellikle tüm işçiler için çalışma saatinin ayarlanabilir olması ve bunun mücadele ile daha da geliştirebileceği önemli bir nokta olarak görülüyor.

Bunun yanı sıra mart ayında İşyeri İşçi Temsilcilikleri seçimlerinin yapılacak olması ve dönemin önemi gereği (ırkçı listelerin olması vb) şimdiki temsilcilik ve IGM işi sıkı tutuyor. Özellikle kârdan pay meselesi. Bu payın ilk kez kiralık firma işçileri için yüzde 10 yani 570 avro ödenmesi için Stuttgart çevresinde bulunan Mercedes’te imzalanması ve Sindelfingen’de hem bu konu ve hem de daha önce 1 yıllık Daimler sözleşmesi alan 118 işçinin kalıcı işçi olarak çalışmasını sağlayacak görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmeler Unterkheim, Mettingen, Hedelfingen de çalışan 175 kiralık firma işçisinin kalıcı olmasını ve 570 avro kâr payı alacak olmaları Sindelfingen’i de olumlu etkileyecektir.

TİS’ler ve sonrasında işyerinde yapılan anlaşmalar şimdiki BR başkanlığının yani IGM Listesinin elini güçlendirmektedir.

Biz işçiler de tüm eleştirilere rağmen işçilerin bölünmesinin ötesinde hiç bir sonuç doğurmayacak gerici, ırkçı listelere karşı IGM Listesini desteklemek zorunluluğu önümüzde görev olarak durmaktadır.

Birliğimiz için uyanıklığı elden bırakmayalım!

İşyeri Temsilcisi seçimleri: Bölücü listeler de yarışıyor

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