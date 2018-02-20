Birliğimiz için uyanıklığı elden bırakmayalım!

Stuttgart'tan Mercedes işçileri, Mart-Mayıs aylarında yapılacak İşyeri Temsilciliği seçimlerine ilişkin yazdı.

Mercedes’ten bir grup işçi

Stuttgart

Metalden Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri eşliğinde başlayan (Metal işkolunda TİS’lerde anlaşma sağlandı) Mart-Mayıs ayları arasında İşyeri İşçi Temsilcilikleri (Betriebsratswahlen) seçimleri yapılıyor. Metal işkolu dışında diğer işkollarında da aynı tarihler arasında yapılacak BR seçimleri için bir çok fabrika ve işyerinde şimdiden değişik listeler ilan edildi bile.

Bu seçimler daha önceki yıllarda yapılmış olan seçimlerden daha farklı ve bir o kadar da tehlikeli sonuçlara gebe desek yanlış olmaz sanırım.

Bilindiği gibi Almanya’da yapılan genel seçimlerde AfD yüzde 14 gibi bir oranda oy almıştı. Bu partiye oy verenlerin de yüzde 20 kadarı çalışan ve sendika üyesi olan işçilerden oluştuğu biliniyor. Bunu bilen partinin denetiminde Leipzig’de gerçekleştirilen bir işçi konferansında, işyerlerinde örgütlenme ve en başta da İşyeri İşçi Temsilcilikleri seçimlerine kendi oluşturacakları listelerle katılma kararını şu an Mercedes, Sindelfingen, Zentral, Rastatt ve Untertürkheim almış durumdalar.

İşyeri Temsilcisi seçimleri: Bölücü listeler de yarışıyor

Özellikle Sindelfingen Mercedes’de tam olarak 6 liste yer alıyor. Yaklaşık 30 bin işçinin bulunduğu Sindelfingen’de bugüne kadar IGM Listesi büyük oranda kazanmıştı. Bu listelerin adları şöyle: IGM, CGM, FREIE BETRIEBSRÄTE, AUB, DIE BASIS und ZENTRUM.

Yaklaşık olarak 60 tane işten muaf BR seçilecek.

Özellikle burada karşı kampanya yürütülmesi gereken Zentrum (AfD listesi, 6 kişilik) ve Die Basis (24 kişilik ağırlıklı olarak Türkiyeli işçiler). Die Basis Listesi uzun yıllar IGM Listesi içerisinde yer almış Türkiyeli bir BR tarafından oluşturulmuş bir liste ve sınıfı aynen Zentrum gibi bölmeye çalışmaktan başka bir şeye yaramayacak bir adım durumunda.

Bu konuyu özellikle bölgemizde bulunan ilerici sendikacıların gündemlerine getirdik ve buna karşı neler yapabileceğimizin yanıtını aramaya çalıştık ve bu süreç devam ediyor.

Biz işçiler, her yönü ile uyanık olmak ve bizlerin birliğine zarar vermeye çalışan her türlü bölücü, gerici ve faşist örgütlenmelere karşı mücadele etmek zorundayız.

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