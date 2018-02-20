İşyeri Temsilcisi seçimleri: Bölücü listeler de yarışıyor

Mart-mayıs aylarında Almanya genelinde 180 bin İşyeri Temsilcisi seçilecek.

Serdar DERVENTLİ

Köln

Mart-mayıs aylarında on binlerce İşyeri Temsilcisi (BR) seçilecek. Bir süre önce sadece Daimler Untertürkheim’de aktif olan “Zentrum-Automobil” isimli sözde sendika, birçok otomobil fabrikasında listeler kurarak BR seçimlerine aktif katılıyor. Aynı zamanda sendika olarak da örgütlenmeye çalışan sınıf düşmanı bu güçler AfD’nin en radikal kanadından, açık faşist örgütleri kapsayan bir kesim tarafından destekleniyor.

Daimler tekelinin Untertürkheim’deki fabrikasında kurulan “Zentrum Automobil e.V” isimli gerici, sınıf düşmanı sözde “sendikal birlik” geride bıraktığımız aylarda etki alanını geliştirmek için çok sayıda adım attı. AfD’nin ülke genelinde yapılan değişik seçimlerde elde ettiği kimi başarılardan faydalanmak için harekete geçen değişik gruplar, çalışmaların merkezine “Zentrum Automobil e.V”i desteklemeyi ve bir sendikaya dönüştürmeyi koymuşlardı.

Özellikle resmi makamlar tarafında Nazi döneminin değerlerine sahip çıktığı, açık ırkçılık, halk düşmanlığı, halk arasında nefret ve kin gütme amaçlı çalışmalar yaptığı nedeniyle yakın takibata alınan Kimlik Hareketi’nin (Identitäre Bewegung) arka plandan “Zentrum Automobil e.V” ile ilgili bütün çalışmaları koordine ettiği tahmin ediliyor. Nitekim Kimlik Hareketi’nin önde gelenleri olduğu bilinen kişiler, kurdukları “Ein Prozent” ve “werdebetriebsrat.de” üzerinden çok ciddi bir propaganda çalışması sürdürüyorlar.

Açıktan faşist görüşlerini savunmaktan geri durmayan bu mihraklar fabrikalarda adım atma cesareti gösteren sağ görüşlülere geniş bir yelpazede lojistik destek sunuyorlar. Sendikaların ve onlara yakın eğitim kurumlarının verdikleri klasik “BR nasıl kurulur”, “Seçim komisyonu nasıl oluşturulur” gibi başlıklı seminerlerin yanı sıra “Yurtsever listeleri oluştururken dikkat edilecek hususlar” gibi özel seminerlerde veriliyor.

SENDİKALAŞIYORLAR

24 bin işçinin çalıştığı Daimler-Mercedes tekelinin Untertürkheim’deki fabrikasında CGM (Hıristiyan Metal Sendikası) aracılığıyla sendikal çalışmaya başlayan NPD üyeleri daha sonra “Zentrum Automobil” adı altında BR seçimlerine katılmışlardı. Sekiz senedir bu isim altında Untertürkheim’de çalışmalarını sürdüren bu grup, AFD’nin özellikle 2016 yılında Baden Württemberg (BW) Eyaleti’nde yapılan seçimlerden sonra işçilere yönelik çalışmalarını genişletme kararı aldı.

Hatırlanacağı gibi AfD, BW Eyalet seçimlerinde oyların yüzde 5,2’sini almayı başarmıştı. Ama asıl önemli olan ise bu partinin işçiler/işsizler arasında aldığı oy oranıydı. Almanya genel seçimlerinde işçilerin yüzde 19’u AfD’ye oy verirken bu oran BW Eyaleti’nde yüzde 30, işsizler arasında ise yüzde 32 idi.

Veya Audi’nin merkezinin bulunduğu Ingolstadt’ta (Bavyera Eyaleti) AfD yüzde 15,3 ile ikinci parti oldu. Ama işçi semti olarak bilinen ve son yıllarda özellikle yoksul emekçilerin giderek arttığı Pius semtinde AfD’nin aydığı oy yüzde 35,7 oldu.

Yukarıda adı geçen faşist grupların amacı, “Zentrum Automobil” grubunu sendikaya dönüştürerek önce metal fabrikaları ardından diğer işkollarına yönelmek. Şuan AfD çatısı altında veya AfD’ye yakın olduğunu ilan eden üç grup daha var: “Orta Almanya Alternatif İşçiler Birliği” (Alarm= Alternativer Arbeitnehmerverband Mitteldeutschland), örgütlenmesi NRW ağırlıklı olan “İşçilerin Alternatif Birliği (AVA = Alternative Vereinigung der Arbeitnehmer) ve AfD’nin resmi örgütlenmesi olan “AfD içinde İşçiler” (AidA=Arbeitnehmer in der AfD).

Gazetemize ulaşan bilgilere göre şuan en hızlı büyüyen ve fabrikalarda gruplar oluşturan faşistlerin ağırlıkta olduğu “Zentrum Automobil” isimli mihrak.

Stuttgartlı sendikacıların gazetemize verdiği bilgiye göre ki, bu bilgi daha sonra değişik yerel gazetelerde çıkan haberler aracılığıyla doğrulandı, IG Metall Sendikası’nın Daimler Untertürkheim’de yaptığı 24 saatlik uyarı grevine katılan “Zentrum Automobil” üyelerine grev parası ödemiş.

Daha yeni kurulan böyle küçük bir grubun sınırlı sayıda olsa da üyelerine ücret kayıplarını telafi edecek kadar grev parası vermesi dikkat çekiyor. Yapılan yorumlarda bu grubun zengin destekçileri olduğu belirtiliyor.

OTOMOBİL FABRİKALARI ANA HEDEF

Mart-mayıs aylarında Almanya genelinde 180 bin işyeri temsilcisi seçilecek. “Zentrum Automobil e.V”nin asıl faaliyet sürdürdüğü metal işkolunda ise 11 bin fabrikada 78 bin işyeri temsilcisi seçilecek.

Gazetemize ulaşan bilgilere göre “Zentrum Automobil e.V”, Daimler-Mercedes’in Untertürkheim (187), Sindelfingen (6), Rastatt (10), Daimler-Zentrale (3), Mercedes-AMG (2), BMW’in Leipzig (2), Audi’nin Ingolstadt (2) ve Opel’in Rüsselsheim (2) gibi otomobil tekellerinde olduğu gibi değişik tarım araçları üreten Andreas Stihl AG’de (2) de birer liste kurmuş bulunuyor. (Parantez içindeki rakamlar adayların sayısını gösteriyor).

“Zentrum Automobil e.V”in web sayfasında, başta Mercedes fabrikaları olmak üzere açıktan “Zentrum” adı altında seçimlere 200’den fazla adayın katıldığı belirtiliyor. Ayrıca aralarında Ford-Köln ve BMW-Leipzig gibi fabrikaların da bulunduğu birçok fabrikada 300 civarında adayın değişik listelerle seçimlere katıldığı, bunların da seçimlerin ardından isimlerini “Zentrum Automobil e.V” olarak değiştirecekleri de ileri sürülüyor.

İŞÇİLERİN BİRLİĞİNE KARŞI...

İşin bir de trajikomik tarafı var: Sağcıların, faşistlerin cirit attığı Untertürkheim’deki liste de onca göçmende yer alıyor. Göçmen olmanın faşist, ırkçı olunmayacağı anlamına gelmediği bilinmez değil. Ama göçmen kökenlilerin bu listelerde yer alması, bunların ırkçı, sınıf düşmanı yüzlerini gizlemeye katkı sunduğu da ortada.

Diğer yanda ise Türkiye kökenli listeler de geçmişte olduğu gibi bugünde BR yarışına katılıyorlar. Bir kısmının kendi işlerini güvenceye almak için bu tür listeler kurdukları biliniyor. Ama önemli bir bölümünün aynı yerli ırkçılar gibi işçilerin birliğini bölmek için bu tür listeleri kuruyorlar ve işçilerin birliğine karşı mücadele ediyorlar.

İster yerli ister göç kökenli olsun; işçilerin birlik ve beraberliğini bölmeye yönelik tüm gerici, ırkçı ve açık faşist BR listelerinin maskesini indirmek, işçi düşmanı yüzlerini ortaya çıkarmak işçi sınıfının birliğini savunan dürüst sendikacıların ve işçilerin bugün ertelenemez görevlerinin en başında geliyor.

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