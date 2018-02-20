Çatıdan düşen Metin Sayık yaşamını yitirdi

Hakkari’de anten ayarlamak için çıktığı çatıdan düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Metin Sayık yaşamını yitirdi.

Hakkari’de anten ayarlamak için çıktığı çatıdan düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Metin Sayık yaşamını yitirdi.

Dün akşam, Hakkari Merkez Bağlar mahallesinde bulunan evlerinin 5'inci katında bulunan televizyon antenini ayarlamak için arkadaşı Davut Akın ile çatıya çıkan ve düşen Metin Sayık, yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Yaralı Davut Akın ise, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. (Hakkari/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 14:02

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