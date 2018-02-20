Bayern Münih - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Almanya'da karşılaşacak.

Ali DANAŞ

Beşiktaş için aylardır beklenen büyük gün geldi çattı ve artık UEFA Şampiyonlar Ligi zamanı. 7’nci kez katıldığı Şampiyonlar Ligi gruplarını yenilgisiz ve puan rekoru kırarak lider tamamlayan Siyah Beyazlılar, son 16 turunda Bayern Münih ile ilk maçını bugün deplasmanda yapacak. Saat 22:45’te Münih Allianz Arena’da oynanacak karşılaşmayı Romanya Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek.

RAKİP BİR DÜNYA DEVİ

Dünyanın en iyi takımlarından biri olarak görülen Alman ekibi aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nin de favorileri arasında gösteriliyor. Kadrosunda Neuer, Hummels, Jerome Boateng, David Alaba, Ribery, Robben, James Rodriguez, Arturo Vidal, Lewandowski, Thomas Müller gibi yıldızları barındıran Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’ni 2001 ve 2013’te 2 kez, Şampiyon Kulüpler Kupası’nı da 1974, 1975 ve 1976’da 3 kez kazandı. Münih’in müzesinde 1’er tane UEFA Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası ve Süper Kupa ile 2 tane Kıtalararası kupa ve 1 tane de 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası bulunuyor.

Bundesliga’ya da adeta ambargo koyan Bavyera ekibi, 5 yıldır şampiyonluğa abone durumda. Bayern Münih Almanya’da 26’sı şampiyonluk olmak üzere tam 55 kupanın sahibi.

İKİ TAKIM 21 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA GELECEK

Beşiktaş ile Bayern Münih 21 yıl aradan sonra yine UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geliyor. Siyah Beyazlılar Bayern Münih ile ilk kez katıldıkları 1997-98 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarında karşı karşıya gelmişti. Alman ekibi Münih ve İstanbul’da oynanan iki karşılaşmayı da 2-0’lık skorlarla kazanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN AS KADRO

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Bayern Münih karşısında as kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

Atiker Konyaspor maçında Oğuzhan, Adriano, Negredo ve Quaresma’yı dinlendiren tecrübeli teknik adam dört oyuncuyu da Bayern Münih karşısında oynatabilir.

Kalede Fabricio ile maça başlaması muhtemel olan Güneş'in Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel ve Negredo ile oyuna başlaması bekleniyor. Şenol Güneş, forvet bölgesinde oynayacak isim için kararını bu akşamki son idmanda verecek.

ÜÇ İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta grup maçlarında gördükleri sarı kartlardan dolayı 3 isim ceza sınırında bulunuyor.

Tolgay, Caner ve Talisca grup maçlarında gördükleri 2 sarı kartla ceza sınırına geldi. Üç futbolcu bu akşam görev almaları ve sarı kart görmeleri durumunda 14 Mart’ta İstanbul’da oynanacak rövanş maçında görev alamayacaklar. (MünihDHA)

Güneş: Zor olacak ama bu zorluğu aşabilecek kadromuz var

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 11:12

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