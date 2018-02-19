34 bin yıl önce engelliye saygı: Krallar gibi gömülmüşler

Yaklaşık 34 bin yıl önce Rusya'da fiziksel engelleri olan 10-12 yaşlarındaki iki çocuk için büyük bir gömme töreni yapıldığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 34 bin yıl önce, günümüz Rusya’sında yaşamış bir grup insan, fiziksel engelleri olan 10-12 yaşlarındaki iki çocuğa büyük bir gömme töreni yapmıştı.

10 ve 12 yaşındaki çocuklar, hediyelerle dolu uzun, ince bir mezarda kafa kafaya gömülmüşlerdi. Mezarda, mamut dişinden yapılmış 10 binden fazla boncuk, 20’den fazla kol bandı, yaklaşık 300 tane delinmiş tilki dişi, mamut dişinden yapılmış 16 mızrak, oyma resim, geyik boynuzları veçocukların göğsüne dizilmiş insan fibulaları vardı.

Buna karşılık, kendi kabilesine katkıda bulunmak için daha fazla zamanı ve fiziksel becerisi olan 40 yaşlarındaki bir adamın mezarında çok daha az hediye vardı. Yaklaşık yarım yüzyıldır Sungir mezarlarını inceleyen bilim insanları “Toplamda, Sungir’e gömülmüş 10 erkek ve kadın var, ancak bu iki çocuğun mezarı kadar hiçbiri zengin değil” diyor.

‘FİZİKSEL AÇIDAN AKTİF OLMASI ŞAŞIRTICI’

Araştırmaya göre, diş minelerine yapılan analizler, her iki çocuğun da tekrar tekrar aşırı stres dönemleri yaşadığını gösterdi. Dahası, 10 yaşındaki çocuğun uyluk kemiği, sıradışı bir şekilde eğimli ve kısaydı. Fakat iskelet analizine göre bu genç çocuk fiziksel açıdan bir hayli aktifti.

12 yaşındaki çocuğun dişlerinde ise neredeyse hiç aşınma izi yoktu. Araştırmacılar, bunun çok önemli bir şey gibi gözükmemesine rağmen, bu dönemde insanların dişlerinin çok çabuk aşındığını belirtiyor. Bu çocuğun iskeletinin analizi ise yatalak olduğunu gösteriyor.

PÜRE İLE BESLENMİŞ

Araştırmacılar, “Grubun 12 yaşındaki çocuğu püre gibi sıvı gıdalarla beslemiş olması muhtemel, ama son derece hareketli olan avcı toplayıcı gruplardan birinde yatalakmış gibi görünen bir şahsa sahip olmak gerçekten tuhaf.” diyor.

Bulgular, Üst Paleolitik dönemde zengin bir şekilde gömülmek için “büyük, yetişkin bir erkek avcı” olmanız gerekmediğini gösteriyor.

“Görünüyor ki, engelli veya patolojileri olan, hareketleri kısıtlı ergenler bile inanılmaz bir muamele görebiliyor.”

Arekofili’den kısaltılarak alınmıştır. Başlık ve arabaşlık Evrensel’e aittir.

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