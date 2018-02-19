Çalışma Bakanı: İşsizlik oranları düşüş eğiliminde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, işsizlik oranlarının düşüş eğilimi içinde olduğunu öne sürdü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, işsizlik oranlarının düşüş eğilimi içinde olduğunu iddia ederek 2017 yılı Ekim döneminde işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleştiğini öne sürdü.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Sarıeroğlu, Türkiye İş Kurumunca, istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, iş deneyimlerini artırmalarına ve kendi işlerini kurmalarına, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerinin yürütüldüğünü savundu.

İşsiz sayısı 6 milyona yaklaştı

TÜİK verilerine göre, işsizlik oranlarının düşüş eğilimi içinde olduğunu öne süren Sarıeroğlu, “2017 yılı Ekim döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 2017 yılı Ocak ayında stajyer ve kursiyer sayısı hariç zorunlu sigortalı sayısı 13 milyon 115 bin 945 iken, Ekim ayında 14 milyon 644 bin 895 olmuştur” dedi. (ANKA)

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