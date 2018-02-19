Zeliha Köse davasında yeniden inceleme yapılacak

Karşıyaka’da Zeliha Köse’nin öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında mahkeme heyetinin değişikliği nedeniyle yeniden inceleme yapılacak.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 26 Şubat 2016’da Zeliha Köse'yi (45) öldüren Emekli Astsubay Serdar Gökler (49) ve cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen Nurdan Avcı’nın “Müebbet hapis” istemi ile yargılandığı davanın 13'üncü duruşması görüldü. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Nurdan Avcı katılmazken, tutuklu sanık Gökler ve öldürülen Köse'nin avukatları hazır bulundu. Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de takip etti. Yapılan kimlik tespitinin ardından duruşmaya geçildi.



Duruşmada ilk olarak katledilen Köse’nin avukatları söz aldı. Avukatlar, soruşturmanın genişletilmesi taleplerini yineledi. Avukat Çağla Deniz Feramur, Gökler’in elinde barut izi olmaması nedeniyle HTS kayıtlarının daha geri tarihlerden itibaren dinlenmesi gerektiğini söyledi. Feramur, cinayetin başka biri tarafından işlenmiş olabileceğini ve planlanmış olabileceğini belirtti.



Mahkeme heyetin değişmesi nedeniyle yeni mahkeme heyeti, davaya ilişkin yeniden inceleme yapılması için 5 Mart tarihine erteledi. (İzmir/MA)



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