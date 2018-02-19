28 üniversite öğrencisine toplam 250 yıl hapis cezası

Malatya İnönü Üniversitesi’nde okuyan 32 öğrenci hakkında açılan davada 28 öğrenciye toplam 250 yıl hapis cezası verildi.

Malatya’da iki yıl önce İnönü Üniversitesi’nde okuyan 32 öğrenci hakkında “örgüt üyesi olmak”, “görevi yaptırmamak için direnmek”, “kamu malına zarar vermek”, “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ve “tehlikeli maddeler bulundurma" iddialarıyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu öğrenciler Ahmet Varlı, Mazlum Dinç, Şükrü Özalp ve Mehmet Reşit Bilgiç ve avukatları katılırken tutuksuz yargılanan 28 öğrenci ise duruşmaya katılmadı.



Duruşmada ilk olarak söz alan duruşma savcısı, davanın esası hakkında verdiği mütalaa doğrultusunda öğrencilerin cezalandırılmasını ve tutuklu öğrencilerin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ardından savunma yapan öğrenciler üzerine atılı suçlamaları reddederek, haklarında beraat ve tahliye kararı verilmesini istedi. Avukatların davanın esası hakkındaki savunması ardından söz sözü sorulan öğrenciler beraatlarını istedi.

28 ÖĞRENCİYE CEZA, 2 ÖĞRENCİ HAKKINDA DA YAKALAMA KARARI

Mahkeme heyeti, davada yargılanan 32 öğrenciden 28’ine 1 yıl 6 aydan 20 yıla kadar değişen toplam 250 yıl hapis cezası verdi. 4 öğrenci hakkında beraat kararı veren mahkeme, tutuksuz yargılanan Vedat Koç ve Ümit Doğan isimli öğrenciler için de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Mahkeme, tutuklu öğrencilerin de tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İnönü Üniversitesi’nde 29 Aralık 2015 tarihinde ülkücü bir grubun öğrencilere saldırmasıyla başlayan olaylarda üniversite içerisinde bomba patlamış ve 61 Kürt öğrenci gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan öğrenciler daha sonra serbest bırakılmıştı. Üniversitede okuyan yaklaşık 80 Kürt öğrenci hakkında yürütülen iki farklı soruşturmada yaklaşık 40 öğrenci farklı tarihlerde tutuklanmıştı. (Malatya/MA)



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