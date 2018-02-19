Aydın Engin: AKP iktidarı medyadan ölümüne korkuyor

Hükümetin internete getirmek istediği sansürle ilgili konuşan Gazeteci Aydın Engin hükümetin sansür politikalarını 'beyhude çaba' olarak değerlendirdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yasasına internet yayınları için lisans verme, lisans iptal etme ve Sulh Ceza Hakimliği aracılığıyla erişim engelletme yetkisi verilmesine yönelik hazırlanan torba yasaya ilişkin tepkiler sürüyor.

Hazırlığın, muhalif yayın yapan kuruluşları susturmak anlamına geldiğini belirten Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Aydın Engin, AKP iktidarının medyadan ölümüne bir korkusu olduğunu belirtti. Engin, hükümetin sansür politikalarını “beyhude çabalar” olarak değerlendirdi.

Mezopotamya Ajansından Elif Çetiner’e konuşan Engin, medyanın AKP tarafından satın alındığını vurgulayarak, “Bugüne kadar bütün dünyada iktidarlar, banka ya da holdingler gazeteci satın alırdı; ama AKP mollaları uyanıklık yaprak direkt medyayı satın aldı. Türkiye’de görsel medyanın yüzde 70’i AKP organları haline geldi, yazılı medyada ise yüzde 72 oranındaki basın AKP medyası haline geldi” ifadelerini kullandı.

‘BEYHUDE BİR ÇABA’

Bir siyasi görüşün organı haline gelen medyaya güvünilmeyeceğini söyleyen Engin,

Türkiye’de organlaşmamış yüzde 70’in dışında kalan basının ise steril olarak kaldığını belirtti.

Kürt basınına yönelik baskıların daha fazla olduğuna dikkat çeken Engin, “Kürt medyası bütünüyle kazındı, yok edildi. Eskiden Özgür Gündem vardı; ama şuan dağıtım engeliyle karşı karşıya kalan Özgürlükçü Demokrasi var. Dağıtım engeli çok önemli bir noktada. Sabah bir büfeye gittiğimizde ‘bana Özgürlükçü Demokrasi ver’ deme rahatlığımız kalmadı” diye konuştu. Hazırlığı yapılan RTÜK yasasını “beyhude çaba” olarak gören Engin, şöyle devam etti: “Görsel ve yazılı medyayı engelleyebilir; ama internet üzerinde yayın yapanları engellemek boşa bir çaba olacaktır. Teknolojik donanımda çok güçlü ülkeler var. Rusya, Çin gibi ülkeler bile internet erişimini engelleyemezken, Türkiye’de bunu yapmak imkansız.”

‘İNTERNET YAYINCILIĞI DA SALDIRI ALTINDA’

İnternet üzerinden yayın yapan yayın organlarına gelecek erişim yasağının VPN adreslerinin değiştirilmesiyle kırılabileceğine işaret eden Engin, “Halk haber alma hakkını sağlayacak farklı yöntemleri her koşulda bulur. Yurt içi ya da yurt dışından yapılacak yayınları engelleyemezler. VPN kullanımını engellemek isteseler bile buna yetecek bir bütçe yok. Bizi engelleyemezler” ifadelerini kullandı.

AKP’nin temsilcisi olduğu siyasal İslam’ın demokrasiyle sorunu olduğunu belirten Engin, şunları söyledi: “AKP, kendisinden farklı düşünene katlanamayacak, tahammül edemeyecek bir yapıda. Farklı olanı engellemek için her yolu deneyecek kadar demokrasiden yoksun bir örgüt. Özellikle; AKP başındaki liderin pervasızlığı herkesin bildiği bir sır haline geldi. AKP iktidarının medyadan ölümüne bir korkusu var. Tutuklu gazeteci sayısı gerçek anlamda çalışan gazetecilerin sayısından fazla. Son kale olan internet yayıncılığı da saldırı altında.”

‘KENDİ BACAKLARINA SIKIYORLAR’

Engin, sonunda gazetecilerin kazanacağını belirterek, “Kendi bacaklarına sıkıyorlar. Açık haber kanallarının kapatılması demek dedikodu ve manipüle edilmiş haberlerinin kol gezmesi anlamına gelir. İnternet ise haber manipülasyonu noktasında ta bir bataklık. Kendileri için bile basının daha özgür ve şeffaf olması gerekir. Bu konuyu kavramayacak kadar bilgisiz ve gözleri kara. İnternet medyasına saldıracaklar, belki gözaltı ve tutuklama bile yapabilirler; ama yıldırmazlar. En sonunda biz kazanacağız.” (MEDYA SERVİSİ)

www.evrensel.net