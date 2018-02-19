Başdanışman İlnur Çevik: Kantarın topuzu kaçtı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Ahmet Altan, Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak’a verilen ceza için 'kantarın topuzu kaçtı' dedi.

Ahmet Altan ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, ceza için “Kantarın topuzu fazla kaçtı” eleştirisini yaparken Star Yazarı Ahmet Kekeç, “Oh olsun diyenlerden değilim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Yeni Birlik gazetesindeki köşesini, Ahmet Altan ve Mehmet Alttan ile Nazlı Ilıcak’a yargılandıkları davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi konusuna ayırdı. Çevik, ‘Gazeteci, bir başka gazeteci için yüreği sızlar’ başlıklı yazısında, “Kantarın topuzu fazla kaçtı. Aldıkları ‘ağırlaştırılmış müebbet’ cezası her gazeteci gibi benim de içimi burktu. İlk duyduğumda ‘hüzünlenmedim’ desem ve birkaç saat bunu etkisi altında kalmadım desem yalan olur”

KEKEÇ: ‘OH OLSUN’ DİYENLERDEN DEĞİLİM

Star Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç de köşesinde Altan kardeşlerle Ilıcak’a verilen cezayı ele aldı. Kekeç, ‘Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler’ başlıklı yazısında, “Kaç gündür izliyorum… Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere kesilen cezanın kamuoyunda nasıl inikas bulduğunu ‘anlamaya’ çalışıyorum. ...Ben kanaatimi daha önce yazmıştım: O kişilerin FETÖ’cü olduklarını düşünmedim. Dolayısıyla, ‘Oh olsun’ diyenlerden değilim ve kararı sevinçle karşılamayı hem ayıp, hem küçültücü sayarım” diye yazdı.

AĞIR CEZA TEPKİLERE NEDEN OLDU

15 Temmuz Darbe girişimi öncesi yayınlanan bir programda “subliminal mesaj” verdiği iddia edilen Altan kardeşler ve Ilıcak, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı. Ceza, kamuoyunda tepkilere neden olmuş, eski AKP MKYK üyesi ve AYM raportörü Prof. Osman Can, kararın AYM’den de, AİHM’den de döneceği görüşünü dile getirmişti. (MEDYA SERVİSİ)

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