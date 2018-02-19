16 aydır tutuklu, Gazeteci İdris Sayılğan’a yine tahliye yok

16 aydır tutuklu yargılanan Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri İdris Sayılğan tahliye edilmedi.

16 aydır tutuklu yargılanan gazeteci İdris Sayılğan tahliye edilmedi. Yaptığı her haberinin suç olarak dosyaya konulduğunu söyleyen Sayılğan, “Gazeteciyim ve bu kadar değerli bir mesleğin ilkelerini sonuna kadar savunacağım” dedi.

Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri İdris Sayılğan’ın ikinci duruşması Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Sayılğan ailesi ve gazeteci arkadaşları ile Punto24 takip etti. Gazeteci Sayılğan duruşmaya Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi’nden, aynı davadan yargılanan 4 tutuklu da bulundukları cezaevlerinden SEGBİS’le katıldı, savunma yaparak beraatlerini talep etti.

‘HABER YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR’

Daha sonra savunma yapmaya başlayan İdris Sayılğan, hakkında hazırlanan iddianameye dikkat çekerek, “İddianamenin 54 sayfası tape kayıtlarına dayanıyor. Hem emniyet hem de savcılık bu tape kayıtlarında herhangi bir suç unsuru bulamadığını belirtiyor. Tape kayıtlarında çoğu gerçekler çarpıtılmıştır. Mesela haber kaynaklarım ve haber müdürüme ‘haber geldi mi?’ sorusu talimat gibi yansıtılmış. Bu iddianamenin tamamı beni örgüt üyesi yapmak ve örgüt üyelerine ait cenazeleri takip etmekle suçluyor. Ben hiçbir örgütün üyesi değilim ve tek görevim de örgüt üyelerinin cenazelerini takip etmek değil. Haber değeri gördüğüm bir konuyu haber yapabilirim, bu da mesleğimin bana sağladığı en temel haklarından biridir. Ben Ağrı Valiliğinin de açıklamasını haberleştirmiş, onun odasında yaptığı basın açıklamasını da çekmiş bir gazeteciyim. dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun mitingini de takip ettim. Şimdi bu haberler beni hangi örgütün gazetecisi yapar?” diye sordu.

‘ÇİÇEK HABERİ DE YAPTIM, KAR HABERİ DE’

Tape kayıtları ile ilgili bir yetki aşımı söz konusu olduğunu söyleyen Sayılğan, “Sözü edilen bütün haberlerim yayınlandığı dönem soruşturma açılmamış ve ben bunlardan dolayı yargılanmadım. Iğdır’da IŞİD tarafından kaçırılan Sefer Taş’ın ailesiyle de röportaj yaptım. Bu haber beni Sefer Taş’ın ailesinin üyesi yapar mı? Ağrı’da Muş’ta kar, doğa, çiçek haberi de yaptım. Bu haberler hiç dikkate alınmamıştır. Bunların neye hizmet ettiğine değinilmemiştir. Bir kez daha vurgu yapmak gerekirse; gazeteciyim ve bu kadar değerli bir mesleğin ilkelerini sonuna kadar savunacağım. Muhalif gazeteci olmam ya da iktidarın muhalif gazetecileri hedef göstermesi beni örgüt üyesi yapmaz” dedi.

Sayılğan’ın Avukatı Barış Oflas ise “Müvekkilim hak ihlallerini haberleştirdiği için örgüt üyesi gibi yorumlanmış. Toplumun vicdanı olan gazeteciler bir yerdeki hak ihlallerini haberleştirmiyorlarsa bunda büyük sıkıntı var demektir. Müvekkilinin yaptığı tek şey, haber yapıp bunu kamuoyu ile paylaşmaktır” dedi.

Savunmaların ardından kararını veren mahkeme Sayılğan ve diğer tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 23 Mayıs 2018 tarihine görülecek. (Muş/MA)

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