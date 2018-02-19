Çorlu'da Evrensel okurları dayanışma kahvaltısı düzenledi

Çorlu’da Evrensel okurları dayanışma kahvaltısında bir araya geldi.

Çorlu’da Evrensel okurları dayanışma kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıya çeşitli fabrikalardan işçilerin yanı sıra Eğitim-Sen, EMEP, ve HDP yöneticileri ile KHK ile ihraç edilen eğitimciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan EMEP İl Başkanı Mukaddes Akdeniz, ülkenin zorlu bir dönemden geçtiğine vurgu yaparak, OHAL şartlarında haber alma hakkına ve Evrensel gazetesine daha çok sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Daha sonra söz alan Gazetemiz Haber Müdürü Ercüment Akdeniz, Trakya’daki metal işçilerine atıf yaparak “Gazetede en çok okunan haberlerin başında metal işkolundan gelen haber ve mektuplar yer aldı. Memleketin içinden geçtiği bu zorlu süreçte işçi sınıfının birliği sağlamak en önemli görevlerimiz” diye konuştu. Akdeniz, AKP politikaları nedeniyle ülkenin hızla Ortadoğu bataklığına sürüklendiğini belirtti.

OHAL sürecinde bütün muhalif kesimler gibi özgür basının da baskı ve cezalarla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Akdeniz “Evrensel karanlık tünelin ucundaki ışıktır. Barış gazeteciliğini, demokrasiyi ve emekçilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitim Sen Çorlu temsilcisi Şükrü Civelek de KHK ihraçlarına vurgu yaparak “Bütün bu saldırılar paralı eğitime, çocuk istismarına karşu çıktığımız için; laik demokratik eğitimi savunduğumuz için!” diye konuştu.

Etkinlik Evrensel’e abone olma ve abone bulma çağrısı ile son buldu. (Çorlu/EVRENSEL)

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