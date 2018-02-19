 Sennur Sezer Lüleburgaz’da şiirlerle anıldı

Kültür, sanat ve edebiyat dergisi “yeni e.”nin Lüleburgazlı okurları, düzenledikleri şiir ve müzik dinletisi etkinliği ile Sennur Sezer'i andı.

Kültür, sanat ve edebiyat dergisi “yeni e.”nin Lüleburgazlı okurları, dün Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde düzenledikleri şiir ve müzik dinletisi etkinliği ile 7 Ekim 2015’te yitirdiğimiz emeğin ve direncin şairi Sennur Sezer’i andı. Anmaya, Sennur Sezer’in eşi Öykücü Adnan Özyalçıner, Şair C. Hakkı Zariç ve Şair Yaprak Damla Yıldırım konuk olarak katıldı.

Düzenleme komitesinde emekli öğretmen Aysel Balkan Tan, CHP Kırklareli İl Genel Meclisi Üyesi Gürcan Kırım, emekli öğretmen Necmiye Demircan, tekstil işçisi Saim Engin ve öğrenci Engin Deniz Atlı’nın yer aldığı etkinlikte kadınlar, emekliler, gençler, işçiler ve emekçiler Sennur Sezer’in şiirlerini okudular. Kırklareli’nin yerel sanatçısı Ramço ve grubu söylediği şarkılarla, Mesut Ateş, Umut Yolcu ve Mert Yolcu’dan oluşan müzik grubu seslendirdikleri türkülerle etkinliğe katıldılar.

Öykücü Adnan Özyalçıner, Sennur Sezer’in şiirini anlatan kısa bir konuşma yaptı ve Sennur Sezer’in kendine yazdığı “Bir Sevgi Şiiri”ni okudu. Şair C. Hakkı Zariç, Nazım’dan bu yana gelen Türkiye şiirinin yolculuğunu ve Sennur Sezer’in bu yolculuktaki yerini anlattı. Şair Yaprak Damla Yıldırım, Sennur Sezer ve kendi şiirlerini okuyarak, etkinliğe katıldı. Etkinlikte gıda işçisi Mahmut Akgül, akrilik boya ile yaptığı Sennur Sezer ve Adnan Özyalçıner’in portresini, Adnan Özyalçıner’e hediye etti. (Kırklareli/EVRENSEL)

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