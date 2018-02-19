Türkiye en uzun çalıştırılan işçiler sıralamasında birinci

OECD üyesi ülkelerin haftalık çalışma saatleri incelemesinde Türkiye, haftalık 60 saatin üzerinden çalışma süresiyle birinci sırada yer aldı.

Türkiye, haftalık 60 saatin üzerinden çalışma süresiyle birinci sırada yer aldı.

Medya takibinin isimlerinden Ajans Press, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üye ülkelerinin haftalık çalışma saatlerini ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Statista’dan ve Mckinsey Global Institüt’ten elde ettiği verilere göre, haftalık 60 saatin üzerinde çalışma performansında Türkiyeli işçiler yüzde 23,3 daha fazla çalışma oranı ile birinci sıraya oturdu. Türk işçileri, yine aynı şekilde haftalık 60 saatin üzerinde çalışan Güney Koreli işçiler izledi. Yine 60 saatin üzerinde çalışarak yüzde 14,3’lük oranıyla Endonezyalı işçiler üçüncü sırada yer alırken, Hint işçiler yüzde 13,6 daha fazla çalışarak dördüncü sırada yer aldı.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçtiğimiz yıl mesai saatleriyle ilgili medyaya 66 bin 225 haberin yansıdığı tespit edildi. Mesai saatlerindeki düzensizlik ve verimsizliğin az olması medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldı. Haftalık çalışma oranlarına bakıldığında, listenin en altında İsveçli işçiler yer alırken, 60 saatten sonra en çok yüzde 1,9 oranla mesaiye kalan ülke oldu. İsveç’i yüzde 3,3’lük oranla Almanya takip etti. Amerika, Almanya’nın ardından yüzde 3,8’lik oranla üçüncü sırada yer edindi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

www.evrensel.net