Sur'da patlama: 2 çocuk yaralandı

Sur’da iki çocuk, buldukları cismi kurcalarken meydana gelen patlamada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sur’da iki çocuğun yerde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. Çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde iki çocuk, yerde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. Fatih Paşa Mahallesi Süleyman Nazif İlkokulu yanında meydana gelen olayda, iki çocuğun sokağa çıkma yasağının bulunduğu bölgede bulup getirdikleri ve kurcaladıkları cisim infilak etti. Patlamada çocuklardan biri kolundan, diğeri ise sırtından yaralandı. Patlamanın duyulmasıyla olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (Diyarbakır/MA)



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