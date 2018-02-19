Lavrov’dan ABD’ye: Suriye’de ateşle oynamayın

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın ABD’nin Suriye’yi bölmeye yönelik eylemlerinden endişe duyduğunu belirterek ABD'ye 'ateşle oynamayın' dedi.

Suriye’nin kuzeyinde Afrin operasyonunun yarattığı siyasi ve askeri gerginlik sürerken ABD ve Rusya’nın söylemleri de sertleşiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın ABD’nin Suriye’yi bölmeye yönelik eylemlerinden endişe duyduğunu belirterek Washington’ı “ateşle oynamamaya” çağırdı. Lavrov ayrıca, “ABD, güçlerini El Tanf’tan derhal çekmeli” dedi.

Valday Tartışma Kulübü’nde konuşan Lavrov, ABD’nin Suriye’deki eylemlerinin ülkeyi bölmeye yönelik olduğunu söylerek, “Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik adımları endişeyle takip ediyoruz. Bunun nedeni ABD’nin sahada, özellikle de Fırat’ın doğusu ile Suriye’nin Irak- Türkiye sınırı arasındaki bölgedeki uygulamaya başladığı planları. Bana kalırsa ABD’li partnerlerimizin, Suriye’deki amaçlarının yalnızca IŞİD’le mücadele etmek ve ülkenin bütünlüğünü korumak olduğuna yönelik ifadelerinin net adımlarla doğrulanması gerekiyor. ABD’yi bir kez daha ateşle oynamamaya ve günümüz politikasının mevcut durumunun yarattığı ani ihtiyaçlar doğrultusunda değil Kürtler de dahil, tüm Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerinin halklarının uzun vadeli çıkarlarına dayalı adımlar atmaya çağırıyorum” dedi.

‘KÜRTLER KULLANILIYOR’

Lavrov ayrıca, “Daha önce de birçok kez bunun başlıca tutumumuz olduğunu, Kürt halkının asırlık ve büyük tarihleriyle uyumlu olarak, kendi gelenekleri, adetleri ile yaşamaya dair meşru amaçlarını kesinlikle desteklediğimizi söyledik. Ancak bu arada Kürt halkının isteklerinin birileri tarafından, Kürtlerin ve bölgesel güvenliğin çıkarıyla hiçbir ilgisi olmayan kendi jeopolitik oyunları içinde kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Maalesef Kürtlerin, kendi çıkarları ile ilgisi olmayan oyunlarda kullanılmasına yönelik girişimler gözlemliyoruz. Moskova olarak bu süreçlerde dahil olan tüm tarafları durup, bir şekilde çıkar dengesi çerçevesinde müzakere yapmaya çağırıyoruz. Birileri üzerinden oyunlar oynayarak ve Kürtlerin istekleri üzerinden speküslasyonlar yaparak değil” ifadelerini kullandı.

Lavrov, “Suriye’de istikrarın başarısı Rusya’nın başka neler yapabileceğine değil, ABD’nin neler yapmayacağına bağlı” diye konuştu.

‘ABD GÜNEYDEN ÇEKİLMELİ’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin, Suriye’nin güneyinde yer alan El Tanf’taki güçlerini de “derhal çekmesi gerektiğini” söyledi. ABD’nin, Suriye’nin Ürdün sınırı yakınında koruması altına alıp etki alanına çevirdiği bölgede, bir mülteci kampının yer aldığını belirtti. Lavrov, Rusya’nın, bu kampın militanların yeni savaşçıları yanlarına çekebilmeleri için zemin hazırladığına inandığını söyledi. ABD’nin güçlerini bu bölgeden geri çekmesi gerektiğini savunan Lavrov, “Bu alan (etki alanı) derhal kapatılmalı. Ayrıca mülteci kampına insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmeli” dedi. (DIŞ HABERLER)

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