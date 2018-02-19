61 gün sonra sadece bir cenaze teslim edildi

Garzan Mezarlığı’ndan çıkarılan 267 cenazeden Dilan Bingöl’e ait cenaze 61 gün sonra ailesine verildi.

Garzan Mezarlığı’ndan çıkarılan 267 cenazeden Dilan Bingöl’e ait cenaze 61 gün sonra ailesine verildi. Aile cenazeyi Tatvan’da defnetti.

Bitlis’in Yukarı Ölek (Oleka Jor) köyünde bulunan Garzan Mezarlığı’ndan çıkarılan 267 cenazeden sadece biri ailesine teslim edildi. Garzan Mezarlığı’ndan çıkarılarak İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürülen cenazelerden Dilan Bingöl’e ait cenaze 61 gün sonra ailesi tarafından alınarak memleketi Bitlis’in Tatvan ilçesinde defnedildi.



Cenazenin 16 Şubat’ta İstanbul ATK'den Bitlis’e getirildiğini ve savcılık tarafından aranarak kendisine bilgi verildiğini belirten Lezgin Bingöl, "Savcılığa gidip Dilan'nın cenazesini teslim aldık ve Tatvan'daki Karşıyaka Mezarlığı’nda defnettik. Bu süre içinde bizimle dayanışma içerisinde olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Ocak ayında ailelerin görüştüğü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, cenazelerin hızlı bir şekilde yakınlarına teslim edileceğini söylemişti. (Bitlis/MA)



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