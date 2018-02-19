Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtilerek " Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunulan görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Görüşmede, İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıklar" denildi.

ERDOĞAN: SONUÇLARI OLUR

HaberTürk'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın görüşmede Putin'e Esad rejim güçlerinin Afrin'e gireceği iddiaları hakkında, "Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam edecek. Rejim bu yola girerse sonuçları olur" dediği belirtildi.

Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı planladığı şekilde gerçekleştirmekte kararlı olduğunu da belirtti.

NTV'nin haberine göre ise diplomatik kaynaklar, Rus tarafının mesajı anladığı ve anlayışla karşıladığını ileri sürdü.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Açıklamada “Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede işbirliğinin önemi vurgulandı. İki lider, Suriye meselesine çözüm bulmaya yönelik çabalar çerçevesinde Astana süreci ve Soçi Kongresi’ne de değindiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, İran’da yolcu uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybedenler için Ruhani’nin şahsında tüm İran halkına taziyelerini de iletti” denildi.



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 20:27

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