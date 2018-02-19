Boydak ailesinden Sami Boydak tutuklandı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Boydak ailesinden 4 kişiden Sami Boydak tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4 gün önce gözaltına alınan Yusuf, Mehmet Emin, Sami ve İbrahim Boydak, bugün polisteki sorguları tamamlanarak adliyeye gönderildi. İfadelerinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 4 kişiden Sami Boydak tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından mallarına el konulan Boydak ailesinden geçen perşembe günü gözaltına alınan Boydak ailesinden 4 kişinin sorgulama işlemi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) tamamlandı. Mehmet Emin, Yusuf, İbrahim ve Sami Boydak kelepçeli olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Şüphelilerin yapılan sağlık muayenelerinin ardından adliyeye gönderildi. Gözaltına alınanlardan Merve, Sema ve Ayşe Boydak, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

SAMİ BOYDAK TUTUKLANDI, DİĞER 3 KİŞİ SERBEST

Yusuf, Mehmet Emin, Sami ve İbrahim Boydak, 8 saat süren ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Boydaklar'dan Sami Boydak tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet Emin, Yusuf ve İbrahim Boydak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK), şüphelilerin 17- 25 Aralık sürecinde, örgüt lideri Fethullah Gülen’in çağrısıyla Asya Katılım Bankası’nın likiditesini iyileştirmek amacıyla para yatırdığının ya da hesap açtırdığının belirlendiği öne sürüldü. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 17:42

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