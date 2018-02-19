HDP Eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hâlâ gözaltında

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay 6 gündür gözaltında. Avukatı tepki gösterdi.

HDP önceki dönem eş genel başkanı olan Serpil Kemalbay gözaltına alınalı 6 gün oldu. Avukatı dfurumu ‘keyfilik’ oalrak niteledi. Gözaltı furyasını değerlendiren EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da ‘cadı avı’ dedi.

Kemalbay’ın avukatı Sevgi Evren, şu bilgileri verdi: “7 günlük gözaltı süresi Salı günü doluyor. Savcının gözaltı süresini uzatıp uzatmayacağı yönünde bilgimiz yok. 7 günlük gözaltı süresi başlı başına bir keyfiyettir. Bir siyasi partinin eş başkanlığını yapmış bir siyasetçinin 7 gün gözaltında tutulması, soruşturmanın keyfiyetini ortaya koyuyor. O kadar teknik imkan varken, bu soruşturma keyfi olarak sürdürülüyor. Serpil başkanın demeçleri ve konuşmaları dışında suçlamaya yapabileceğiniz bir şey yok. Sürekli takip altında olan bir siyasetçi ve bütün konuşmaları kayıt altındadır. Hal böyleyken delillerin toplanmaması keyfiliktir.”

EMEP GENEL BAŞKANI SELMA GÜRKAN: CADI AVI

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan sosyal medya operasyonlarını değerendirdi. OHAL sürecinin muhalefeti susturma aracı olarak kullandıldığına dikkat çeken Selma Gürkan, Afrin’e operasyon kararıyla bu politikalarını adeta ‘cadı avı’na dönüştürdüğünü ifede edtti. Gürkan’ın açıklaması şöyle: Operasyon kararını eleştirenlere, karşı çıkanlara, bu kararın olası sonuçları ve ülke için içerdiği tehlikelere işaret eden tüm kesimler engellenmeyle, gözaltına alınmayla, tutuklanmayla karşı karşıya kalmakta. Afrin operasyonu ayını doldurdu ve yüzlerce kişi bu arada gözaltına alındı, tutuklandı. Bu furyadan partimiz de nasibini aldı diyebiliriz. Partimizin bildirisini dağıtan, basın açıklamalarını ya da bu açıklamalar kapsamında yer alan görüşleri sosyal medyada paylaşan üyelerimizden ve yöneticilerimizden 19 arkadaşımız gözaltına alındı ve bırakıldı, halen 4 arkadaşımız gözaltında, 6 arkadaşımız da tutuklandı. AKP iktidarı bu operasyonla bir taraftan bölgede çatışmalara doğrudan dahil olarak paylaşımda pozisyon elde etmeye çalışmaktadır. Diğer yandan iç siyasette operasyon nedeniyle iktidarın etrafında “milli mutabakat” oluşturarak, muhalefeti susturma ve tek adam rejimini engelsiz inşa etmeyi amaçlamaktadır. Ancak meşru olmayan bu kararla hedefine ulaşabildiğini söylemek zor. Çünkü ne iktidar etrafında beklenen “milli mutabakat” oluşturulabilmiş ne de muhalefet susturulabilmiştir. Muhalefetin gördüğü riskleri ve tehlikeleri farklı toplumsal kesimler de sezmektedir ve iktidarın savaşçı politikalarına açık destek verilmeyen sessizliği böyle anlamak gerekir. Şimdi emek, demokrasi ve barış güçlerine düşen görev, siyasi iktidarın bu politikalarının boşa çıkarılması, tek adam rejimine gidişin durdurulması için ortak mücadelenin örülmesidir. Bugün atılmayan her adım iktidarın siyasi gericiliğini ilerletmeye yarayacaktır.

ŞİMDİYE KADAR 786 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Afrin Operasyonunun başlangıcından bu yana sosyal medyadan operasyonu eleştiren paylaşımlar yaptığı tespit edilen 786 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Afrin’e yönelik gerçekleştirilen operasyonun başladığı 20 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar, operasyona yönelik olarak 85 eylem/etkinlik gerçekleştirildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden 587 propaganda yapıldığını vurgulanan bakanlık açıklamasında, “Olaylarda 116 provokatör tespit edilmiş, yapılan eylem/etkinlik ve propaganda faaliyetleri sonucunda 786 şüpheli gözaltına alınmıştır” denildi.

İçişleri Bakanlığı ayrıca nefret söylemleri içeren 1.296 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 392 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiğini bildirdi. (HABER MERKEZİ)

786 kişi Afrin paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 17:30

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