Batman'da 20 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı

Batman Valiliği, kentte yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin 20 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin terör örgütleri tarafından hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirme çabası içerisine girdiği, gruplar tarafından düzenlenen basın açıklaması ve benzeri etkinliklere terör örgütleri mensuplarınca sızılarak bombalı eylem gerçekleştirilebileceği ve düzenlenecek bu etkinliklerin terör örgütüne müzahir kişilerce provoke edilerek terör örgütünün propagandasına dönüştürülebileceği tespit edildi. Bu nedenle kamu düzenini ve sağlığını bozacak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler yapılmak istenildiği, mücadele edilen terörist grupların kente yönelik misilleme eylemi gerçekleştirebilecekleri göz önünde bulundurularak, bu ve benzeri nitelikteki saldırı olaylarının önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi ve sağlanan huzur ortamı ile kamu güvenliğinde sağlanan istikrarın bozulmaması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı dernekler ve üniversitenin yapacağı etkinlikler dışında kalan, yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin, 20 Şubat 2018 ve 11 Mart 2018 tarihleri arasında 20 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Batman sınırları içerisinde yasaklanmıştır." (DHA)



