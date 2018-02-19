Fatsa'daki Taş ocağına kapasite artışı

Ordu Fatsa'da tepkilere neden olan taş ocağında kapasite artışına gidildi.

Ordu Fatsa'da Salihli Mahallesinde halen faaliyette olan ve çevre mahallelerde yaşayanlar tarafından şikayet edilen taşocağında kapasite artışına gidildi. Yılda 1.152.000 ton üretim planlayan şirket, ÇED Raporu hazırlayarak gerekli işlemleri bitirmeye çalışıyor.

Salihli, İslamdağ, Bacanak ve Düğünlük mahallelerinde yaşayanlar, üç ay önce bir basın açıklaması yaparak taşocağının kapatılmasını istemişlerdi.

Ordu Çevre Derneği Başkanı Gül Ersan, Taşocağı ile karayolu arasındaki Elekçi Deresinin yatağı taşocağından gelen taş toprakla dolmuş ve kirlenmişti. Bu durumu gördükten sonra dernek adına DSİ’ye şikayet dilekçesi yazıp derenin temizlenmesini ve bir daha kirlenmemesi için önlem alınmasını istemiştik Yani, herkesin gördüğünü onlar görememişti. Taşocağını işletenler, şimdi kapasite artışı için ilgili kurumlara başvurmuşlar, çalışma alanlarını 48 hektara çıkarmak istiyorlar. Bir kısmı ormanlık, bir kısmı fındık bahçesi olan işletmenin ruhsat alanı yaklaşık 100 hektar. Bu gidişle koskoca dağı tamamen yok edecekler. Ancak, yöre halkı buna izin vermeye hiç niyetli değil.” (Ordu/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 17:12

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