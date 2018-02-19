'Mültecilere zorla gönderilme dayatılırsa ölümler artar'

Suriyelilerin Afrin’e gönderilmesi planını değerlendiren Af Örgütü Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ: Alan Kurdî gibi ölümlü vakalar artar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyelileri Afrin’e gönderme yönündeki açıklamalarını değerlendiren Af Örgütü Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ, “Zorla gönderilme dayatılırsa, Alan Kurdî gibi ölümlü vakaların artmasından endişe ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Afrin’i, İdlib’i çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimizin tekrar evlerine dönmesini istiyoruz. 3.5 milyonu saklayacak halimiz yok” açıklamaları sonrası Türkiye’ye sığınan 3.5 milyon Suriyeli “geri gönderme” endişesi yaşıyor. Yaşanan tartışmayı Mezopotamya Ajansı’ndan Bilal Seçkin’e değerlendiren Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ savaşın sürdüğü bir ortamda mültecileri zorla göndermenin ölümle sonuçlanacağını söyledi.

‘ZORLA GÖNDERME MÜMKÜN DEĞİL’

Suriyeli 3.5 milyon mültecinin Türkiye’de geçici koruma statüsünde yaşadığını hatırlatan Görendağ, Suriye’nin uzun bir süre daha mülteciler için güvenli bir yer olmayacağını söyledi. Görendağ, “Zorla geri göndermek hem uluslararası hukuk ilkeleri gereği hem de Türkiye’nin kendi iç hukukundaki düzenlemeler göz önüne alındığında mümkün görünmüyor. Ancak, bu insanlar kendileri gönüllü olarak dönmek isterlerse gidebilirler. Ama onları zorla göndermek şu anda hukuka uygun olmayacaktır. Bunun önünde ciddi yasal engeller var. Bugün Türkiye birçok uluslararası insan hakları sözleşmesine taraftır. Ayrıca, Türkiye kendi iç hukukundaki Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yer alan ‘Hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez’ maddesinde net bir şekilde düzenlenmiştir” diye konuştu.

‘ÇATIŞMALAR VARKEN İNSANLAR GÖNDERİLMEZ’

Suriye’de yakın zamanda istikrarın sağlanmasının pek mümkün görünmediğini belirten Görendağ “Suriye’de farklı bölgelerde silahlı gruplar arasında devam eden çatışmalar var. Suriye ordusunun, büyük devletlerin, hem de silahlı örgütlerin çatıştığı bu ortamda 3.5 milyon insanın geri gönderilmesinden bahsetmek, onların Türkiye’de kendilerini güvensiz hissetmelerine de neden olacaktır. Korkumuz ve endişemiz; 2015-2016 yılında olduğu gibi yine Avrupa’ya doğru büyük bir göç hareketinin başlaması. Bunun sonucu olarak da Alan Kurdî gibi denizdeki ölüm vakalarının artmasından endişe ediyoruz.”

‘İSTENMEYEN OLAYLAR ÇIKABİLİR’

“Mültecilerin, Türkiye’de kayıtsız bir şekilde çalıştırılmaları, kamu hizmetlerine yeterince ulaşamamaları gibi çok daha ciddi tartışılması gereken sorunları var” diye devam eden Görendağ, hükümetin ve diğer muhalefet partisi yetkililerinin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Görendağ, “Kaldı ki Afrin operasyonu bağlamında mülteci konusunun tartışılması Suriyeliler ile Türkiye’deki yerel halklar arasında bir hoşnutsuzluk doğurabilir. Bu konuda özellikle mültecilere yöneltilen söylemlerden kaçınılması gerekiyor. Çünkü bu insanlar burada topluluklarla beraber yaşıyorlar ve uzun bir süre de beraber yaşayacaklar gibi görünüyor. Fakat, mültecileri dışlayan tartışmalar, onları ‘bir an önce kurtulması gerektiren bir topluluk’ olarak görmek yanlıştır ve bu yerel halkla da arasında istenmeyen olayların çıkmasına da neden olabilir” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

2. Alan Kurdi Mülteci Çalıştayı: Birlikte yaşamı kurmak

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