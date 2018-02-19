Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

Diyarbakır Çermik’te inşaatta çalışan işçi İsmet Erdem elindeki demirin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki bir inşaatta çalışan İsmet Erdem, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Çermik ilçesindeki Fatih Caddesi'nde bir inşaatta çalışan İsmet Erdem, elindeki demirin binanın yakınından geçen elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Dengesini yitiren Erdem, inşaatın birinci katından zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralı İsmet Erdem, ambulansla kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastenesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çermik Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 16:28

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