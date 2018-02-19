HDP’de yeni görev dağılımı
Geçtiğimiz hafta sonu 3. Olağan Kongresi’ni gerçekleştiren HDP yönetiminin yeni görev dağılımı belli oldu.
Geçen hafta sonu kongresini gerçekleştiren HDP, yeni görev dağılımı yaptı.
Geçtiğimiz hafta sonu 3. Olağan Kongresi’ni Ankara’da düzenleyen ve eş genel başkanlığa Pervin Buldan ile Sezai Temelli’nin seçildiği HDP yönetiminin yeni görev dağılımı netleşti. Buna göre Alican Önlü; Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilirken, Besime Konca; Kadın Meclisi Sözcüsü görevini sürdürecek.
HDP’nin dün Ankara’da gerçekleştirdiği Parti Meclisi toplantısı sonrasında belirlenen yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda şu isimler görev aldı: Alican Önlü, Ali Kenanoğlu, Ayhan Bilgen, Aysel Güzel, Ayşe Acar Başaran, Bedia Akkaya, Bedia Özgökçe Ertan, Bedriye Yorgun, Dilan Dirayet Taşdemir, Emine Kaya, Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Gülsüm Ağaoğlu, Günay Kubilay, Hakkı Saruhan Oluç, Hişyar Özsoy, Hüseyin Taka, İlknur Birol, Kemal Peköz, Murat Çepni, Nadir Yıldırım, Nimetullah Erdoğmuş, Ömer Önen, Rıdvan Turan, Sevtap Akdağ Karahalı, Tuna Aydın, Yurdusev Özsökmenler, Zeynep Boğa, Zahide Besi.
HDP’DE GÖREV DAĞILIMI
HDP’nin PM toplantısında ayrıca Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev bölümü de yapıldı. Yapılan görevlendirilme şu şekilde:
Alican Önlü: Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
Ayhan Bilgen: Parti Sözcüsü ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
Saruhan Oluç: Basın Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
Ayşe Acar Başaran: Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
Fatma Kurtulan: STK ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
Nadir Yıldırım: Seçim İşlerinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
Hişyar Özsoy: Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
Yurdusev Özsökmenler: Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Taka: Genişlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
Murat Çepni: Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
Sevtap Akdağ Karahalı: Eğitim ve Kültür-Sanattan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
Ömer Önen: Genel Sayman
Kemal Peköz: Halklar ve İnançlar Komisyonu Sözcüsü
Garo Paylan: Ekonomi Komisyonu Sözcüsü
Rıdvan Turan: Emek Komisyonu Sözcüsü
Gülsüm Ağaoğlu: Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Sözcüsü
Tuna Aydın ve Emine Kaya: Gençlik Meclisi Eş Sözcüleri
Besime Konca: Kadın Meclisi Sözcüsü” (Ankara/MA)