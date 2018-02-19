HDP’de yeni görev dağılımı

Geçtiğimiz hafta sonu 3. Olağan Kongresi’ni gerçekleştiren HDP yönetiminin yeni görev dağılımı belli oldu.

Geçen hafta sonu kongresini gerçekleştiren HDP, yeni görev dağılımı yaptı.

Geçtiğimiz hafta sonu 3. Olağan Kongresi’ni Ankara’da düzenleyen ve eş genel başkanlığa Pervin Buldan ile Sezai Temelli’nin seçildiği HDP yönetiminin yeni görev dağılımı netleşti. Buna göre Alican Önlü; Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilirken, Besime Konca; Kadın Meclisi Sözcüsü görevini sürdürecek.



HDP’nin dün Ankara’da gerçekleştirdiği Parti Meclisi toplantısı sonrasında belirlenen yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda şu isimler görev aldı: Alican Önlü, Ali Kenanoğlu, Ayhan Bilgen, Aysel Güzel, Ayşe Acar Başaran, Bedia Akkaya, Bedia Özgökçe Ertan, Bedriye Yorgun, Dilan Dirayet Taşdemir, Emine Kaya, Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Gülsüm Ağaoğlu, Günay Kubilay, Hakkı Saruhan Oluç, Hişyar Özsoy, Hüseyin Taka, İlknur Birol, Kemal Peköz, Murat Çepni, Nadir Yıldırım, Nimetullah Erdoğmuş, Ömer Önen, Rıdvan Turan, Sevtap Akdağ Karahalı, Tuna Aydın, Yurdusev Özsökmenler, Zeynep Boğa, Zahide Besi.

HDP’DE GÖREV DAĞILIMI

HDP’nin PM toplantısında ayrıca Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev bölümü de yapıldı. Yapılan görevlendirilme şu şekilde:



Alican Önlü: Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı



Ayhan Bilgen: Parti Sözcüsü ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı



Saruhan Oluç: Basın Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı



Ayşe Acar Başaran: Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı



Fatma Kurtulan: STK ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı



Nadir Yıldırım: Seçim İşlerinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı



Hişyar Özsoy: Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı



Yurdusev Özsökmenler: Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı



Hüseyin Taka: Genişlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı



Murat Çepni: Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı



Sevtap Akdağ Karahalı: Eğitim ve Kültür-Sanattan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı



Ömer Önen: Genel Sayman



Kemal Peköz: Halklar ve İnançlar Komisyonu Sözcüsü



Garo Paylan: Ekonomi Komisyonu Sözcüsü



Rıdvan Turan: Emek Komisyonu Sözcüsü



Gülsüm Ağaoğlu: Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Sözcüsü



Tuna Aydın ve Emine Kaya: Gençlik Meclisi Eş Sözcüleri



Besime Konca: Kadın Meclisi Sözcüsü” (Ankara/MA)



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