İMO Adana Şubesinin 22. Genel Kurulu tamamlandı

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesinin 22. Dönem Genel Kurulu tamamlandı, yeni yönetim kurulu belirlendi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi’nin 22. Dönem Genel Kurulu tamamlandı. Genel kurulun ilk günü, geçmiş dönemin değerlendirilmesi ve konukların konuşmalarıyla 17 Şubat Cumartesi günü Seyhan Oteli’nde tamamlandı. Tek listenin yer aldığı seçimler ise 18 Şubat Pazar günü İMO Adana Şube binasında yapıldı. Yeni yönetim kurulunun çoğunun genç isimlerden oluşması dikkat çekti. Seçimlerde, Zekeriya Turanbayburt, Ahmet Uncu, Suphi Civelek, İsmail Cem Baskın, Leyla Tan, Duygu Argunşah ve Kamil Sürenkök 22. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri olarak belirlendi.

TURANBAYBURT: DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLACAĞIZ

Seçilen listede yer alan Zekeriya Turanbayburt, TMMOB’nin kamu yararına mühendislik ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğini kaydetti. İMO Adana Şubesi’nin 1972 yılında temsilcilikle başladığı çalışma döneminden bu yana, 46 yıldır ilkelerinden ödün vermeden bugünlere geldiğini vurgulayan Turanbayburt, “Bizlere düşen görev bir yandan bu ilkelere bağlı kalırken aynı zamanda şubemizin mesleğimize, yaşadığımız topluma katkılarını artırmaktır” dedi.

TTB Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” dedikleri için gözaltına alındıklarını hatırlatan Turanbayburt, “Bu naif söze bile tahammül edilmemiştir. Gözaltıların hemen ardından TTB, TMMOB, TBB 'yerli ve milli olmamakla' suçlanmıştır. Bu baskılar, toplumu yeniden yapılandırmanın meslek birlikleri üzerindeki devamıdır” dedi.

TMMOB ve diğer kurumlara yönelik baskılar karşısında dayanışma içerisinde yer alacaklarını belirten Turanbayburt, "İMO Adana Şubesi olarak Birliğimizin kararı doğrultusunda bu keyfi ve hukuk dışı uygulamalara karşı Anayasal ve yasal meşru direnme haklarımızı kullanacağız” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 15:47

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