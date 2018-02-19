Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

    • 19 Şubat 2018 15:39

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan 5 günlük Afrika turuna çıkıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Afrika ülkesine resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan ziyaret 5 gün sürecek.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 26 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’ye ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor. Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Latin Amerika ülkelerine yapacağı ziyareti erteleyen Erdoğan’ın Afrika ziyareti ise 5 gün sürecek. (ANKA)
     

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