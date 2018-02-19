İstanbul’da 25 Şubat Pazar günü kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da 25 Şubat Pazar günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son tahminlere göre, yarından itibaren Marmara Bölgesi’nde etkili olan yağışlar, 25 Şubat Pazar günü İstanbul’da yerini karla karışık yağmura bırakacak.

Karla karışık yağmur pazartesi günü de etkili olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün, Doğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin, öğle saatlerinde Hakkâri çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin ve gece saatlerinde Antalya’nın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların hafif olmak üzere, yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkâri çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, iç ve doğu bölgelerde, gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 15:34

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