'Müzik haram değildir' diyen İTÜ öğrencilerine keyfi yasak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Kampüsü öğrencileri tarafından kurulan Taşkışla Sahnesi Tiyatro Topluluğu, İTÜ girişinde dağıtılan “Müzik neden haramdır?” bildirisini fakültelerinde müzik yaparak protesto ettikleri için fiili olarak kapatılmayla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Yayınladıkları bildiriyle yaşadıkları sıkıntıları kamuoyuyla paylaşan Taşkışla Sahnesi, "Üniversitedeki herhangi bir eylemliliğimiz gerekçe gösterilerek kulübümüzün işleyişini bozacak yaptırımlara maruz bırakılmayı kabul etmiyoruz” dedi. Üniversite yönetiminin topluluklara sağladığı imkanları bir tehdit olarak kullanmasını eleştiren Taşkışla Sahnesi, üyeleriyle beraber tiyatro yapabilmek ve topluluğun üniversite yönetimi tarafından etkisiz hale getirilmesine karşı çıkmak için İTÜ öğrencilerini ve kulüpleri yarın saat 12.30’da Taşkışla’daki Ortabahçe’ye çağırdı.

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ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ MÜZİKLİ TEPKİDEN RAHATSIZ OLDU

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü girişinde bir grup, 12 Aralık 2017 tarihinde “Müzik neden haramdır?” başlıklı bildiriler dağıtmış, olay hem okul içinde hem de birçok gazete ve sosyal medya sitesinde tartışmalara yol açınca İTÜ Konservatuar Bölümü öğrencileri ve Taşkışla Sahnesi bu durumu okul içinde müzik yaparak protesto etmişti. Bu protestonun videosu sosyal medyada paylaşıldıktan sonra ise İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı toplulukla iletişime geçerek dekanlıktan izinsiz böyle bir protestonun yapılmasına müsaade etmeyeceğini söyledi. Taşkışla Sahnesi ise dağıtılan bu bildirinin sanata, sanatçıya ve tiyatroya karşı tehdit olduğu açıklamıştı.

Daha sonrasında üniversite yönetimi, dekor ve kostümlerini koymaları için topluluğa tahsis edilen konteynırı kullanabilmeleri için topluluk üyelerinin okulda "karışıklık çıkarmamaları” gerektiğini söylendi. Topluluğun bu görüşmenin ardından müzik yaparak sanata sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulaması üzerine üniversite yönetimi, Taşkışla Sahnesi’nde faaliyet gösteren ve İTÜ üyesi olmayan kulüp üyelerinin kampüse giriş izinlerinin iptal edildiğini söyledi. Üniversite yönetimi, öğrencilerden “karışıklık çıkarmayacaklarına” ilişkin bir taahhüt dilekçesi yazmalarını istedi.

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TOPLULUK FİİLİ BİR KAPATMAYLA KARŞI KARŞIYA

Üniversite içinden ve dışından tiyatro faaliyeti yürüten birçok kişinin bulunduğu Taşkışla Sahnesi Tiyatro Topluluğunda, bu kararla birlikte üniversite dışından katılımcıların okul içerisinde prova yapma ve tiyatro deneyimini aktarma şansı kalmadı. Dolayısıyla kulüp fiili olarak bir kapatılmayla karşı karşıya kaldı. Bu karara karşı Taşkışla Sahnesi’nin yayınladığı bildiride “Üniversitedeki herhangi bir eylemliliğimiz gerekçe gösterilerek kulübümüzün işleyişini bozacak yaptırımlara maruz bırakılmayı kabul etmiyoruz. Bunun dışında üniversite yönetimlerinin kulüp gereksinimlerini karşılamakla yükümlü olduklarını savunuyor, sağladıkları imkanları öğrencileri pasifize etmek için tehdit unsuru olarak kullanmamalarını istiyoruz” denildi.

SALI GÜNÜ 12:30'DA TAŞKIŞLA ORTABAHÇE'DE BULUŞMA ÇAĞRISI

Taşkışla Sahnesi oyuncuları, tüm öğrencilere 20 Şubat Salı günü saat 12.30'da İTÜ Taşkışla Kampüsü Ortabahçe'de buluşma çağrısı yapan bir video yayınladı. Çağrı videosunda "Taşkışla Sahnesi olarak çalışmalarımızı Taşkışla'da devam ettirebilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var. Bu yüzden 20 Şubat Salı günü saat 12:30'da sizi Taşkışla Ortabahçe'ye bekliyoruz" denildi.

Taşkışla Sahnesi oyuncularının bu çağrısına İstanbul Fen Oyuncuları, Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları ve Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu da yayınladıkları videolar ile destek verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 16:47

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