Eryaman'da maaşını alamayan şoförler kontak kapattı

Ankara'da ODTÜ yolu dahil birçok yol ve köprü ihalesi alan Söğüt İnşaat'ın ücretlerini vermediği şoförler eylem yapıp kontak kapattı.

Ankara'da Eryaman Stadyumu ve Spor Tesisleri'nde çalışan TIR şoförleri kontak kapattı. Milyarlık ihaleler alan ve yol, köprü, gıda, petrol alanlarında iş yapan Söğüt İnşaat'ın bünyesinde çalıştırdığı TIR şoförlerine 3 aydır maaş vermemesi üzerine işçiler, araçlarını stadyum içine kapattı. Patronun kendileriyle görüşerek bir saat içinde paralarını yatırma sözü verdiğini söyleyen işçiler, kendilerine “Söz bir Allah bir, paranızı bugün yatıracağım” denildiğini aktardı.

Eryaman Stadyum İnşaatı'nda çalışan ve Cuma gününden beri kontak kapatan bir işçi Evrensel'e konuştu: "Şuan 6 TIR stadın içinde bekliyoruz. Yenikent Ayaş, Ayaş Kökler gibi birçok yerde inşaatın şantiyeleri var. Yenikent'te de kontakların kapandığını biliyoruz. Diğer şantiyeler de rahatsız. Biz sesimizi duyurmak için bu eylemi yaptık. Yazımız, kışımız hep yollarda geçiyor. Zehirli maddeler taşıyoruz. İşimizi yapıyoruz sadece ekmek paramızın peşindeyiz" dedi.

Söğüt İnşaat'ın, Ankara'da birçok ihaleyi aldığı biliniyor.

SAHTE BELGE İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Söğüt İnşaat, tartışmalı ODTÜ yolu dahil birçok köprü ve yol ihalesini tek başına almasıyla biliniyor. Hatta CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 2016 yılında bu şirketi Meclis gündemine taşıyarak dönemin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu'ya sormuştu. Erdoğdu, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Bakan Soylu'ya, Söğüt İnşaat'ın SGK'dan sahte belge alıp ihalelere usulsüz olarak katıldığı yönünde şikayet başvurusunda bulunduğunu, ancak kendisine hiçbir yanıt verilmediğini söylemişti. Sahte belgeyi kabul eden Soylu, bu belgeyi düzenleyen çalışanın işine son verildiğini açıklmıştı. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 15:21

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