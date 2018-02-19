SPD koalisyon anlaşmasını oylama sürecini başlattı

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti üyelerinin, partinin koalisyon ortağı olup olmayacağını belirleyeceği süreç başladı. Oylama 2 Mart’a kadar sürecek

Almanya’da “büyük koalisyon” kurulması amacıyla Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar arasında yapılan çetin müzakerelerde mutabakata varılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyelerinin, partinin koalisyon ortağı olup olmayacağını belirleyeceği süreç başladı. 463 bin civarındaki parti üyesinin sandık başına gideceği oylama 2 Mart’a kadar sürecek.

Almanya’da yeniden ‘büyük koalisyon’ için anlaşma

DW Türkçe'nin haberine göre, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle yeniden koalisyon hükümeti kurmasına karar verecek olan yüz binlerce parti üyesine seçim belgelerinin gönderilmesine başlandı.

Parti yönetimi ve genel başkan adayı Andrea Nahles parti üyeleriyle yapılan bölgesel konferansların cesaret verici olduğunu ve koalisyon anlaşmasının açık farkla kabul edilmesini beklediklerini açıkladı. Nahles parti üyelerinin koalisyonun reddedilmesinin kaosa yol açacağı uyarısında bulunduklarını söyledi.

Almanya’da geçen Eylül ayında gerçekleşen genel seçimde zayıf bir performans gösteren SPD’nin lideri Martin Schulz, Hristiyan Demokratlarla yapılan koalisyon müzakerelerinin ardından şahsına yönelik yoğun eleştirilerin üzerine SPD genel başkanlığından istifa etti. (DIŞ HABERLER)



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