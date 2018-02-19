Köylülerin tepkisi taş ocağını geçici süreliğine durdurdu

Dersim’de 2015'te açılması engellenen taş ocağı yeniden faaliyete geçince, köylüler iş makinelerinin önüne geçerek geçici süreliğine yapımı durdurdu.

Kocakoç Pah bölgesinde taş ocağı ruhsatı verilen alanda yeniden çalışmalara başlanması üzerine iş makinelerinin önüne çıkan köy sakinleri, geçici süreliğine de olsa yapımı durdurdu.

Dersim merkeze bağlı Kocakoç Pah bölgesinde 2015 yılında ruhsatı verilen, köylüler ile doğa savunucularının itirazları üzerine faaliyete başlayamayan taş ocağı projesi için bölgeye getirilen iş makinaları çalışmalara başladı. Bunu duyan köylüler, çalışmanın başlatıldığı bölgeye akın etti. Köy sakinlerinin taş ocaklarına tepki göstermesi üzerine bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda asker sevk edildi. Çalışmanın yapıldığı alana şerit çekilerek köylülerin bölgeye girmesine engel olundu.



Duruma tepki gösteren köylüler, mahkeme sürecinin devam ettiğini, yapılan çalışmanın yasa dışı olduğunu söyledi. Saatler süren tartışmalar üzerine iş makinaları geçici süreliğine durduruldu. Köylüler bunun üzerine karakola giderek şikayet dilekçeleri verdi. Köylüler çalışmaların başlatılmaması için valilik, belediye ve birçok kurum ile görüşecek.



Kalan İnşaat’ın üstlendiği taş ocağı çalışmasına karşı bölge halkı yıllardır mücadele veriyor. Köylüler iş makinaların bölgede olduğu sürece bölgeyi terk etmeyeceklerini, bir an önce makinaların çıkarılmasını istedi. Köy sakinleri, iş makinalarının çalışmaya başlaması halinde bir kez daha geleceklerini duyurdu. (Dersim/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 16:43

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