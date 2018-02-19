HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni fezleke hazırlandı. Dokunulmazlığının kaldırılması durumunda yeni dava açılacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 21 Ekim 2016'da Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) düzenlediği toplantıya katıldığı gerekçesiyle yeni fezleke hazırladı. Hazırlanan fezleke, Demirtaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında, 5 ayrı suçtan, 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni fezleke hazırlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre tarafından hazırlanan ve Demirtaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Fezlekede, Demirtaş'ın “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama”, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “Suçu ve suçluyu övmek” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarını işlediği iddia edildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında belirtilen 5 suçtan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek.

Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de kabul edilmiş, yasama dokunulmazlıkları, bu tarihten önceki suçlar için kaldırılmıştı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 14:42

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